XERACH disco CANCIONES BOBAS

Que te explote la vida en la cara, es algo peligroso, poco más puedes hacer que componer un álbum para sobrevivirte. Xerach presenta Canciones Bobas, el testimonio apasionado de una historia de amor no convencional y una declaración estética sin complejos. Canciones pop que se fusionan con bajos de techno y ritmos de tambora; con las que 4 multi-instrumentistas, 2 bailarinas/ performers y un VJ crean un espectáculo que desafía las convenciones artísticas y que se construye a través de trazos del alma, donde lo profundo y lo bobo de la existencia se entrelazan.

La productora, cantante y batería canaria presenta 13 canciones pop que se fusionan con bajos de techno, ritmos de tambora y autotune. Tras trabajar con artistas como Christina Rosenvinge, Tremenda Jauría, Ale Acosta (Fuel Fandango) o Juanma Latorre (Vetusta Morla); Xerach presenta su primer álbum, autoproducido; una pieza que se construye a través de trazos del alma, donde lo profundo y lo bobo de la existencia se entrelazan.

El nuevo single, que coincide con la salida del disco el día 24 de enero, lleva por título “Lo que voy a mentir”, es la banda sonora de tu despedida. Lo que voy a mentir es una producción redonda que lucha entre la ruptura y el deseo de aferrarse a lo que una ama. ¿Quién se va a querer ir después de rozar la vida? En conjunción con Hermanas Pizarro y Microclips, Xerach presenta una ceremonia de imágenes llenas de simbolismo. Un videoclip transformado en rito, porque, aunque no queremos que te vayas, ya hemos comenzado a decirte adiós.

En sus conciertos en directo XERACH va acompañada por: Lucía Bocanegra Danza, performance y coreografía (Sevilla 1997), María Pizarro Danza, performance y vestuario (Barakaldo 1993), Magalí Datzira, Bajo, sintetizador de bajo y voz (Barcelona 1997), Javier Rubio Guitarra, octatrack y voz (Madrid 1994), Irene Novoa Sintetizador, percusión electrónica y voz (Madrid 1986), Nicolai Troshinsky VJ (Moscú 1985).

Batería, compositora y productora enfrascada en el arte desde la infancia. Cree en la belleza del proceso creativo. Actualmente gira con Christina Rosenvinge, Ale Acosta, Roba Estesa y La Mare. Co-líder de la banda Arube.

Premiada mejor alumna de Berklee College of Music 2019, Cum Laude en la maestría de Contemporany Performance Production Concentration. Titulada del grado superior en ESMUC en Batería Música Moderna/ Jazz. Ha producido a artistas como Rosenvinge, Roba Estesa o Tremenda Jauría entre otras. Compositora para terceros en Warner Chappel.

A los 23 años lanza Tizziri, una suite jazzística donde ya se entreveían lazos con otras artes. Ha trabajado en obras de teatro (Marta Pazos/ Fest, Mérida); en espectáculos de circo (Price) y compone para piezas de danza y performances. Defiende la música como herramienta social y celebración de la vida así que organiza mensualmente la SuperpopMadriz.