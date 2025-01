Cómo maximizar el crédito de Fundae para el desarrollo profesional en las empresas

La formación de los empleados es un pilar fundamental para garantizar la competitividad de las empresas en un entorno de constante transformación. A través del crédito gestionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), las organizaciones disponen de una oportunidad para invertir en la formación de su capital humano. Sin embargo, según datos de FUNDAE, en 2023, solo el 20,2 % de las empresas que cotizan a la Seguridad Social utilizaron este crédito, lo que deja una brecha significativa en el aprovechamiento de este recurso esencial.

Planificación y optimización del crédito FUNDAE Desde esta perspectiva, AdelantTa, empresa especializada en formación, selección y externalización del departamento de recursos humanos, se posiciona como un aliado clave para ayudar a las empresas a maximizar el uso de estos fondos.

“El crédito de Fundae no es un regalo, sino un derecho que requiere gestión estratégica para ser verdaderamente efectivo”, afirma Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa. La entidad colabora con las empresas desde el inicio del año, planificando, ejecutando y justificando acciones formativas que no solo evitan la pérdida de los fondos no utilizados, sino que también las alinean con los objetivos estratégicos de la organización.

En este sentido, las empresas que invierten en formación para sus empleados ven un incremento promedio del 18 % en su productividad, según un informe reciente de Caixabank Research, lo que subraya la importancia de una gestión eficiente.

Una estrategia integral: análisis y personalización La correcta gestión del crédito FUNDAE comienza con una evaluación precisa de las necesidades formativas de la empresa. Vanesa Velasco, directora de Operaciones de AdelantTa, destaca: “Es fundamental identificar las competencias clave que necesitan ser reforzadas y diseñar programas personalizados que se articulen en la modalidad formativa más adecuada para cada situación, como el e-learning, el aula virtual o la formación presencial”. Este enfoque asegura que la formación no solo cumpla con los requisitos legales, sino que también sea relevante y efectiva.

Además, AdelantTa asume la gestión administrativa completa del proceso, incluyendo la tramitación de bonificaciones y la justificación ante Fundae. Esto elimina la carga burocrática de las empresas y les permite concentrarse en su actividad principal.

La formación como ventaja competitiva El impacto de una correcta gestión del crédito Fundae va más allá del cumplimiento normativo. Según el Informe de Competitividad Laboral 2024 del SEPE, el 79 % de las empresas que invierten en la formación continua de sus empleados logra retener talento clave y mejorar su posicionamiento en el mercado. “Un equipo más preparado no solo incrementa la productividad, sino que fortalece la resiliencia de la empresa frente a un mercado en constante cambio”, subraya Velasco.

Externalización y formación: la clave del éxito Más allá de la gestión del crédito Fundae, AdelantTa ofrece un servicio integral de externalización de recursos humanos a través de su solución HRO 360º en el que también se incluye la gestión completa del área de formación y desarrollo. Este servicio permite a las empresas delegar la gestión completa de su área de talento, asegurando que todas las tareas relacionadas con el desarrollo profesional de los empleados se realicen con la máxima eficiencia y profesionalidad.

“Contar con un plan de formación optimizado a través de la externalización puede transformar el departamento de recursos humanos en un área verdaderamente estratégica para el buen funcionamiento de la empresa”, concluye Sánchez. Este enfoque no solo garantiza el aprovechamiento del crédito Fundae, sino que también refuerza el compromiso de las organizaciones con el desarrollo profesional de su equipo y asegura un retorno significativo de la inversión.