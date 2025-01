Insoniza Aislamientos Acústicos; La empresa de insonorización que ayuda a vivir en Silencio en la casa

¿Vivir en una casa tranquila y disfrutar de un entorno verdaderamente silencioso y libre de ruidos molestos? Insoniza, empresa de aislamiento acústico e insonorización, que nace en Sevilla, ha tenido como clientes bares, locales de ocio, supermercados y grandes superficies. Pero desde hace un tiempo, se han comenzado a dedicar a ayudar a los propietarios de pisos con ruidos de vecinos y todos están saliendo ganando. En una vivienda, el ruido de los vecinos se filtra a través de las paredes o la estructura, en el caso de constantes golpes y vibraciones por impacto, en insoniza.com, cuentan con la solución que para poder descansar tranquilo. Estos expertos en aislamiento acústico e insonorización de viviendas y espacios públicos, trabajan con las mejores marcas del sector, como Danosa, Senor y Chova. Esto ya es una garantía.

El problema del ruido: Mucho más que una molestia, una enfermedad que se puede evitar El ruido constante en una vivienda o espacio de trabajo no solo es molesto, sino que también puede afectar gravemente la salud y el bienestar. Problemas como el ruido aéreo (conversaciones, música, electrodomésticos, bajantes) y el ruido por impacto (pisadas, arrastre de muebles) son comunes en muchas viviendas y locales. Los efectos del ruido no deseado incluyen estrés y ansiedad, problemas para conciliar el sueño, disminución de la concentración y la productividad y conflictos entre vecinos.

La buena noticia es que todos estos problemas tienen solución. En insoniza.com, son expertos en dar soluciones en pisos, casas pareadas y locales. La idea es conseguir atenuación acústica o, en casos de personas que tengan probblemas con hiperacusia, la eliminación completa del ruido exterior.

¿Por qué elegir Insoniza Insonorización en Sevilla? Insoniza aislamientos acústicos e insonorizaicón, tiene un equipo de técnicos e ingenieros de sonido, capaz de conseguir los objetivos acústicos del cliente, si es viable la instalación en su vivienda, casa o local. Incluidos los ruidos de máquinas de refrigeración, cañerías, ascensores anexos, puertas de garaje o de portal y, por supuesto el tránsito de vehículos. Dentro de los servicios que incluye Insoniza, están la insonorización, el aislamiento acústico, las reberveraciones en espacios públicos o locales grades soluciones al eco, eliminación de vibraciones de equipos eléctricos y cualquier otro que pueda ser perjudicial para la salud.

Los beneficios de vivir en un entorno silencioso La insonorización de una vivienda o espacio de trabajo no es un lujo, es una inversión en calidad de vida. Al eliminar los ruidos molestos, se obtienen mejora en la salud, más confort en el hogar, sensación de intimidad, productividad en teletrabajo y mejor certificación a la hora de vender una vivienda.

¿Cuánto cuesta? La instalación más básica cuesta menos de cien euros el metro cuadrado terminado listo para pintar y se hace una medición de sonido para que el cliente quede satisfecho. A partir de ahí, en función de la densidad del paramento, se realizan soluciones hasta para discotecas. En su página web insoniza.com tienen un vídeo con los distintos tipos de materiales con una prueba acústica fácil de entender.

¿Por qué nace la empresa Insoniza Aislamientos Acústicos? Mucha gente hace pladur, pero nadie pone sistemas que prueben que funciona.Ponon micrófonos omnidireccionales antes y después del paramento para probar el descenso de sonido que hay en la pared. Los materiales están probados, los instaladores están cualificados y los clientes están satisfechos. La primera instalación que hicimos, nos dice su director Ángel González, fue por unos clientes a los que le pusieron un piso de Airbnb pared con pared y se solucionó su problema de las noches interminables. Ahí comprendieron la necesidad de especializarnos en el aislamiento acústico a un precio fácil de acometer por cualquier cliente.