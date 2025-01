Cada vez más estudiantes optan por las residencias universitarias como su hogar a lo largo de toda la carrera

El mercado de las residencias universitarias está experimentando una transformación significativa en España y Portugal, reflejando una tendencia creciente entre los estudiantes a optar por este tipo de alojamiento en lugar de mudarse a pisos compartidos. Una de las razones más destacadas de esta elección es la calidad de la experiencia que ofrecen las residencias de nueva generación, como las de Livensa Living, que combinan comodidad, modernidad, comunidad y servicios adaptados a las necesidades de los jóvenes de hoy en día.

Tradicionalmente, los estudiantes solían vivir en residencias universitarias solo durante el primer y segundo año de carrera, mudándose posteriormente a pisos compartidos. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado de forma notable. Cada vez son más los que eligen quedarse en las residencias durante toda la duración de sus estudios universitarios, valorando la estabilidad, el confort y las ventajas que estas ofrecen frente a otras opciones.

Desde Livensa Living, que cada curso académico recibe a más de 8.000 residentes, afirman que un 39% de sus clientes son “rebookers”, es decir, repetidores, siendo Málaga y Lisboa las ciudades con mayor índice de fidelización. Este alto porcentaje de personas que deciden quedarse en las residencias pone de manifiesto que estos establecimientos no solo cumplen con las expectativas, sino que superan las alternativas tradicionales de alojamiento.

Testimonios de estudiantes que repiten año tras año Anan es un joven madrileño que se fue a Barcelona a estudiar cine y audiovisuales en la FX Barcelona Film School ubicada muy cerca de Livensa Living Barcelona Marina, comenta: "Cuando llegué a Barcelona hice un 'busque-compare' de sitios en los que vivir, y la opción que mejor me encajó fue esta. Lo cierto es que al principio pensaba quedarme un par de años, pero luego, viendo los precios de los alquileres y lo cómodo que estoy aquí, decidí quedarme toda la carrera. Aparte, tengo mi escuela a dos pasos y por encima de todo: he hecho muchos y muy buenos amigos en la Resi, gracias también a la posición de Coordinador que ocupé durante 3 años". Su amigo, compañero y socio, Aitor afirma “Lo cierto es que bastante antes de terminar el primer año, cuando activaron la campaña de rebookers en febrero, lo tuve clarísimo: confirmé que me quedaba… y hasta hoy. He conocido a un montón de gente, e incluso al que es ahora mi socio – Anan - en nuestra productora audiovisual Astros Media Films".

Por su parte, Giorgio llegó en 2019 a Oporto desde su Sicilia natal para cursar sus estudios de Odontología. Al poco de llegar, le surgió la oportunidad de trabajar como modelo internacional para grandes marcas. Como Livenser veterano guió y ayudó a muchos de los recién llegados. Livensa Living Porto Campus fue su base durante 4 años.

Pero no solo hay chicos en Livensa: Joana combina sus estudios en Antropología con un activo voluntariado como Bombera. Vive en la Residencia de Coimbra Rio desde 2022 y según sus propias palabras, Livensa representa más que una residencia, es un sitio en el que puede ser ella misma y ser feliz, rodeada de gente a la que considera su familia.

Por su parte Vanesa, veterana Livenser y coordinadora en Granada Cartuja, está encantada de vivir en la cima de la Cuesta del Observatorio, divisando Sierra Nevada y la Alhambra. También recalca que las personas que ha ido conociendo son familia, y que esta residencia es su hogar. “Además no nos aburrimos jamás gracias a todas las actividades y eventos que se organizan. Entre muchas otras cosas, yo me dedico a animar a la gente a participar, porque realmente merecen la pena”.

La escasez de plazas: un desafío creciente Pese al auge del sector de residencias de estudiantes de nueva generación, la falta de plazas sigue siendo un problema en las principales ciudades universitarias de España y Portugal. Ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto enfrentan una demanda que supera ampliamente la oferta disponible, dejando a muchos estudiantes con opciones limitadas y, en algunos casos, obligándolos a aceptar alojamientos menos adecuados o a realizar largos desplazamientos diarios.

Este déficit ha impulsado una inversión significativa en el desarrollo de nuevas residencias, pero la velocidad de construcción no alcanza a satisfacer el rápido crecimiento del número de estudiantes, tanto nacionales como internacionales, que buscan una experiencia universitaria integral. En este contexto, el portfolio de marcas líderes como Livensa Living va ampliándose: este próximo mes de septiembre de 2025 contará ya con 23 establecimientos, gracias a la apertura de su nueva residencia Livensa Living Barcelona Sants Badal. Livensa se posiciona como una solución de referencia, ofreciendo ubicaciones estratégicas, instalaciones de alta calidad y un ambiente que fomenta el desarrollo personal y social de los estudiantes, en un entorno seguro, accesible, enriquecedor e inclusivo. Desde la compañía animan a los Livensers a reservar cuanto antes, para no perder sus plazas.

Residencias: mucho más que alojamiento La experiencia de vivir en una residencia universitaria va mucho más allá de tener un lugar donde dormir. Los servicios integrales, como gimnasio, cine, salas de estudio y de juegos, actividades sociales además de apoyo académico y emocional, son un factor decisivo para los estudiantes. Estas facilidades no solo mejoran su calidad de vida, sino que también promueven un equilibrio entre sus responsabilidades académicas y su bienestar personal.

En Livensa Living, esta filosofía se traduce en una comunidad vibrante en la que los estudiantes desarrollan su independencia mientras construyen relaciones duraderas. La alta tasa de repetición refleja cómo este modelo de alojamiento responde de manera óptima a las expectativas de los universitarios de hoy.