Las 7 Afinidades AURA Matchmaking

En Aura Matchmaking, firma boutique de matchmaking especializada en headhunting sentimental de personas de alto valor, son expertos no solo en buscar personas que cumplan el perfil deseado como pareja ideal de sus clientes, sino también en valorar su grado de compatibilidad.

En base a su expertise, han definido 7 pilares clave en los que, en mayor o menor medida según la importancia en cada caso, una pareja debe tener un alto grado de afinidad. Estos 7 pilares son las 7 afinidades AURA, y son las siguientes:

Afinidad Psicológica

En AURA Matchmaking identifican los rasgos de personalidad de ambas personas, sus tipologías de apego, sus roles en pareja, sus eneatipos, entre ortos aspectos, que consideran pueden influir en el encaje de la pareja. En AURA Matchmaking afirman que la compatibilidad interpersonal es necesaria como cimiento de cualquier relación exitosa. Comprender y responder a las emociones del otro, compartir momentos de alegría, brindar apoyo en tiempos difíciles, saber comunicar y escuchar, es esencial para una relación de pareja de calidad y sostenible en el tiempo. Esta afinidad crea un espacio seguro donde ambos pueden ser auténticos y sentirse valorados.

Afinidad Intelectual

Más allá de los intereses comunes, la afinidad intelectual nace de la capacidad de disfrutar del intercambio de ideas, opiniones, reflexiones y aprendizajes. Las conversaciones enriquecedoras fortalecen la conexión y fomentan un crecimiento personal que nutre la relación. En AURA Matchmaking consideran que la afinidad intelectual es necesaria para garantizar el respeto y la admiración mutua.

Afinidad Física

En AURA Matchmaking afirman que la atracción física es necesaria, pero no suficiente. La afinidad física va más allá de la atracción, contempla también el contacto diario como caricias, abrazos, miradas y otros gestos de afecto. Esta afinidad crea una sensación de cercanía y refuerza el vínculo emocional, aportando estabilidad, confianza y un nivel de conexión que solo la pareja puede brindar.

Afinidad Social

Los entornos sociales y la relación que cada miembro de la pareja tiene con su círculo social recomiendan que sea similar o complementaria. La forma en que cada miembro de la pareja se relaciona con su entorno (familia, amistades compañeros de trabajo, actividades sociales y profesionales,) desempeña un papel importante en la estabilidad de la relación. En AURA Matchmaking consideran necesario encontrar un equilibrio entre la vida social individual, compartida y la vida en pareja con tal de evitar tensiones y fortalecer la conexión mutua en diferentes contextos.

Afinidad Vital

Cuando hablan de afinidad vital se refieren tanto al momento vital actual como al proyecto vital de cada miembro de la relación. En AURA Matchmaking consideran que compartir un momento vital es un aspecto muy positivo y recomendable, aunque no imprescindible. Sin embargo, sí valoran como esencial tener un mismo proyecto de vida, mirar hacia la misma dirección, compartir metas y prioridades. De este modo, la pareja se convierte en un equipo que trabaja construyendo cada día un futuro compartido. Ya sea en aspectos como formar una familia, emprender o viajar, esta afinidad asegura una colaboración basada en objetivos comunes y un sentido de propósito compartido.

Afinidad Espiritual

Compartir valores fundamentales y una visión del mundo en común fortalece el lazo entre los miembros de la pareja. Esta afinidad puede manifestarse en filosofías compartidas o en la forma de abordar la vida con empatía, respeto y un propósito mayor.

Afinidad Financiera

La afinidad financiera es un aspecto que cada vez más valoran sus clientes y candidatos. Esta afinidad la consideran desde dos vertientes. Por un lado, el nivel económico de cada miembro de la pareja, el cual cuanto más similar es, más cómodos se sienten ambos miembros por estar en igualdad de posición. Por otro lado, se valora la forma de gestionar los recursos económicos. Compartir una visión similar respecto al ahorro, el gasto, el estilo de vida y las prioridades financieras promueve una relación equilibrada, basada en el respeto mutuo y lejos de tensiones.

Mas allá de la valoración de estas 7 afinidades AURA, en AURA Matchmaking son consicientes, y así lo comunican a sus parejas , que las relaciones sólidas no se construyen en un día, sino en la dedicación diaria para cultivar las afinidades que unen a las personas mediante una buena comunicación y desde la confianza, el respeto y el cariño.

Si se busca construir una relación basada en valores compartidos y afinidades esenciales, Aura Matchmaking es el camino hacia una conexión única y transformadora.