Geoinnova; 15 años formando profesionales en SIG con software libre y sostenibilidad como bandera

Con más de 15 años de experiencia, Geoinnova se ha consolidado como un referente internacional en la enseñanza de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Durante este tiempo, más de 10.000 profesionales de 30 países han confiado en su metodología formativa, diseñada para democratizar el acceso a herramientas avanzadas a través del software libre y de código abierto.

Luis Quesada Muelas, director de Geoinnova, explica: “Desde nuestros inicios, hemos apostado por el software libre como herramienta de transformación. No solo abrimos puertas a quienes buscan especializarse en SIG, sino que fomentamos la independencia tecnológica y la sostenibilidad, valores que nos identifican como institución”.

Formación especializada en SIG de código abierto Uno de los pilares fundamentales de Geoinnova es su enfoque en la formación basada en tecnologías de código abierto, lo que permite a los alumnos adquirir competencias avanzadas sin depender de licencias privativas. Su Máster en SIG de Código Abierto, un programa líder en el sector, combina teoría y práctica con un enfoque completamente práctico, preparando a los estudiantes para afrontar proyectos en ámbitos como la planificación territorial, la gestión ambiental y el análisis geoespacial avanzado.

Según Luis Quesada Muelas: “Nuestro máster es un reflejo de la evolución del sector. Queremos que los estudiantes no solo aprendan a usar herramientas, sino que comprendan cómo aplicarlas estratégicamente para generar un impacto real en sus proyectos”.

Docentes expertos al servicio de la innovación Otro aspecto que distingue a Geoinnova es su equipo docente. Todos los profesores son profesionales en activo que no solo enseñan, sino que también programan y desarrollan soluciones tecnológicas en sus respectivos campos. Esta experiencia asegura que los contenidos estén alineados con las tendencias actuales y que los alumnos adquieran conocimientos relevantes y aplicables desde el primer día.

“Nuestros docentes no son solo formadores, son referentes del sector. Su trabajo diario con estas tecnologías garantiza que los conocimientos impartidos sean actuales y útiles para resolver los retos reales de los alumnos”, señala Quesada Muelas.

Una visión global con impacto local Desde su fundación, Geoinnova ha capacitado a una comunidad internacional de expertos en SIG que aplican sus conocimientos en sectores clave como la gestión ambiental, la sostenibilidad y la planificación urbana. Además, sus principios de sostenibilidad están integrados en su visión educativa, promoviendo soluciones innovadoras que equilibran el desarrollo económico con el cuidado ambiental.

Innovación constante para liderar el futuro del SIG Conscientes de los cambios en el mercado laboral, Geoinnova trabaja continuamente en el desarrollo de programas formativos innovadores. Entre sus nuevas iniciativas destacan cursos enfocados en análisis de datos geoespaciales avanzados e inteligencia artificial aplicada al SIG, fortaleciendo su liderazgo como referente educativo en tecnología geoespacial.

Descubrir cómo impulsar la carrera profesional Geoinnova ofrece una amplia gama de programas diseñados para adaptarse a diferentes perfiles profesionales, desde cursos básicos hasta su reconocido Máster en SIG de Código Abierto. Toda la información sobre su oferta formativa está disponible en su página web, geoinnova.org.

“Nuestro objetivo es seguir formando a los líderes del futuro en SIG, siempre desde una perspectiva ética, sostenible y tecnológica”, concluye Luis Quesada Muelas.