Cómo evitar sorpresas en rebajas con estos consejos jurídicos de BJ Abogado

La temporada de rebajas representa una oportunidad única para los consumidores, quienes buscan adquirir productos a precios más accesibles. Sin embargo, este periodo también plantea riesgos que pueden derivar en conflictos legales si es que no se respetan las normativas comerciales.

Frente a este panorama, los consumidores deben estar al tanto de sus derechos legales durante las rebajas y seguir recomendaciones específicas para evitar problemas.

Tanto el derecho como las rebajas se convierten en ejes fundamentales en este periodo comercial.

Obligaciones legales de los comercios durante las rebajas Hasta 2012, las rebajas exigían que los productos ofertados a menor precio hubieran sido comercializados previamente durante al menos un mes. Actualmente, los comerciantes tienen mayor flexibilidad para decidir los periodos de rebajas, pero deben cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, los productos en rebaja deben haber tenido un precio superior al actual y no pueden incluirse artículos defectuosos o deteriorados.

Además, los comercios deben anunciar de forma visible las fechas de inicio y fin de las rebajas, respetando un periodo de entre una semana y dos meses. Durante este tiempo, las promociones adicionales están prohibidas, y los productos ofertados deben haber estado a la venta al menos un mes antes.

Estas disposiciones, reguladas por la normativa de comercio, protegen tanto a los consumidores como a los comerciantes, fomentando prácticas de venta transparentes y legales.

Recomendaciones para una compra responsable en rebajas En el actual contexto económico, marcado por la inflación y la reducción del ahorro familiar, las rebajas pueden ser tanto una oportunidad como un riesgo. Para realizar compras responsables, es fundamental elaborar una lista de productos necesarios y establecer un presupuesto claro. Además, se recomienda evitar dejarse llevar por la publicidad masiva y comparar precios en distintos comercios.

Es crucial también comprobar que los productos muestren el precio original y el rebajado o, al menos, el porcentaje de descuento. Los consumidores deben evitar establecimientos que no respeten estas indicaciones, así como aquellos que no acepten devoluciones o cambios. En el caso de compras online, se dispone de 14 días naturales para desistir. Finalmente, es esencial conservar los tickets de compra como garantía.

