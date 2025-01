Cerraduras inteligentes, la apuesta de Raixer por la gestión segura en alojamientos turísticos

La seguridad de un apartamento turístico y su gestión eficiente han ganado protagonismo en los últimos años. Propietarios y gestores buscan soluciones que no solo garanticen la protección de sus alojamientos, sino que también mejoren la experiencia de los huéspedes.

En este contexto, las cerraduras inteligentes han emergido como una herramienta fundamental. Este tipo de dispositivos permite optimizar procesos como el check-in, garantizar el cumplimiento normativo y simplificar la administración remota. En ese sentido, Raixer es una empresa especializada en tecnología de control de accesos que ofrece soluciones innovadoras que combinan seguridad, comodidad y adaptabilidad, transformando la forma en que se gestionan los apartamentos turísticos.

Gestión autónoma y eficiente para alojamientos turísticos Las cerraduras inteligentes de Raixer permiten conectar las puertas de los alojamientos turísticos a internet, facilitando un control remoto completo. Gracias a esta tecnología, los huéspedes pueden realizar un check-in autónomo y acceder al apartamento sin necesidad de contacto físico, incluso si no disponen de conexión a internet o una tarjeta SIM local. Los gestores pueden supervisar todo el proceso desde una aplicación móvil o web, reduciendo significativamente el tiempo y los costes operativos.

El sistema se integra fácilmente con los principales PMS del mercado, sincronizando reservas y enviando de forma automática las instrucciones de acceso a los huéspedes. Además, la compañía incorpora un proceso de registro telemático que cumple con las normativas legales, permitiendo a los huéspedes enviar sus datos personales y firmar el registro de viajeros de manera digital.

Esta funcionalidad asegura que los propietarios puedan proporcionar a las autoridades la información necesaria de forma rápida y segura.

Soluciones avanzadas para un control total Raixer también incluye características innovadoras como sensores de ruido que permiten detectar actividades no autorizadas, como fiestas, en los alojamientos. Esta funcionalidad se combina con un registro histórico que facilita la presentación de pruebas en caso de reclamaciones.

Por otro lado, el sistema ofrece acceso remoto para personal de limpieza y mantenimiento, optimizando aún más la operativa de los alojamientos. La instalación de estas cerraduras no requiere permisos comunitarios, ya que se colocan directamente en el interior de la vivienda, y su manejo es intuitivo tanto para los huéspedes como para los gestores.

Adicionalmente, las suscripciones de la firma madrileña cubren todos los costes del software, evitando cargos adicionales por actualizaciones o soporte técnico, lo que la convierte en una opción económica y transparente. Las cerraduras inteligentes de Raixer no solo mejoran la seguridad de un apartamento turístico, sino que también contribuyen a agilizar las operaciones y ofrecer una experiencia más fluida para propietarios y huéspedes.

Este enfoque tecnológico marca un avance significativo en la gestión de alojamientos turísticos, respondiendo a las demandas actuales del sector con soluciones integrales y accesibles.