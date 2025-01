Reflexiones sobre el amor

Según la psicóloga y psicoanalista, Teresa Macías Moreno, cabe preguntarse por qué el amor, junto a su correlato inseparable, el desamor (o la imposibilidad de él, o sus dificultades) es el tema más llevado y traído siempre en el arte, especialmente en el cine, el teatro y la literatura. "El amor, eso que parece tan fundamental en la vida de todos y cada uno, de lo que no se para de hablar, a partir de lo que no se deja de crear, lo que siempre se busca y se desea, cuya carencia ocasiona los mayores sufrimientos, no parece que procure siempre el bien. Y cuando lo procura no se llega a saber con certeza de qué manera ocurrió, cómo aprehenderlo o conservarlo en el tiempo, cómo repetirlo", destaca la profesional madrileña,

De hecho, la psicóloga y psicoanalista explica que muchas veces procura el mal y otras lo peor, porque, literalmente, “hay amores que matan”. "Entonces, ¿no es tan bueno como lo pintan? ¿Hay un amor bueno y otro malo? ¿Hay diferentes tipos? ¿Se trata de saber diferenciar el auténtico del que no lo es? ¿Dónde está el malentendido o la trampa?", se pregunta la autora.

Teresa explica que en el diccionario de la RAE aparecen 14 acepciones de la palabra amor. La primera definición que da es: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. En cada una de las otras, aparece el matiz de una alusión a algo que tiene que ver, de alguna forma, con la inclinación del individuo humano hacia otro ser, humano o no, o hacia algo. "Lo común a todas es el elemento de una inclinación o vínculo con alguien o algo que está por fuera de quien lo experimenta", sostiene.

La psicoanalista destaca que en su seminario 20, titulado Aún, Jacques Lacan se pregunta "cómo es posible que, partiendo de la estructura narcisista que Freud propuso del amor, pueda haber amor por un otro. ¿Cómo se llega a hacer el tránsito del amor narcisista (es decir, de aquel centrado en uno mismo), al amor a otros? Para Freud, el amor, siempre narcisista en primera instancia, tiene como base inconsciente el vínculo originario con la madre (primer objeto de amor tanto para hombres como para mujeres) y su estatuto prohibido". Y añade que "la vida amorosa de quien no trascendió este amor, podríamos llamar infantil o inmaduro, está basada, de manera inconsciente, en la búsqueda de partners de sustitución del objeto primario, que terminan ocasionando siempre sentimientos de fracaso y desencanto, ya que lo que se intenta reencontrar en ellos es un goce mítico perdido y una satisfacción sin tacha".

En esta línea, de acuerdo con la visión de Teresa Macías Moreno, "ocurren los amores más o menos desafortunados y sufrientes, desde los más cotidianos y adaptados a aquellos que estarían del lado de lo dramático o lo trágico". Están basados, según el patrón que los sustenta, "en demandas insaciables, que dan lugar a una profunda insatisfacción o a reproches sin límite". Para la psicóloga, "se pueden situar aquí también los casos de sustitución metonímica de unas parejas por otras y los de renuncia al amor en pos de un ideal imposible de encontrar".

"Pero se sabe que, por fortuna, el amor ofrece, también, posibilidades más felices, aunque nunca sin dificultades. Son aquellas que se sitúan al otro lado del 'tránsito' que va del narcisismo hasta el amor al otro; en la medida en que este otro, el amado, puede dejar de ser un sustituto del objeto primario idealizado y adquirir las dimensiones humanas de alguien con sus peculiaridades y sus faltas", subraya la profesional.

Para Teresa, la transformación que puede posibilitarlo "corre a cuenta del amante y no del amado, es un proceso subjetivo y singular de cada uno y no siempre ocurre". "A veces, solo una ayuda terapéutica especializada puede posibilitarlo", concluye.

Cabe destacar, que Teresa Macías Moreno es psicóloga y psicoanalista, presencial y online en PsicoVaguada.