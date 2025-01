Actividades extraescolares y la educación más allá del aula

En el dinámico mundo de la educación extracurricular, Ajedrez Blanco y Negro se ha consolidado como un referente en España. Con propuestas que abarcan desde ajedrez y robótica hasta programación de videojuegos y talleres del cubo de Rubik, esta empresa está revolucionando la forma en que los escolares aprenden fuera del aula.

El ajedrez es una de las actividades estrella en un gran número de colegios. Un deporte que no solo fomenta la concentración y la planificación estratégica, sino que también fortalece habilidades sociales gracias a los torneos escolares y la relación con otros jugadores.

Estos encuentros no solo son una oportunidad para competir, sino también para compartir y aprender en comunidad. No hay nada como aprender de las derrotas y mejorar a partir de la necesidad de levantarse tras un tropezón.

Por otro lado, la extraescolar de robótica y programación de videojuegos acerca a los más jóvenes a la tecnología de manera divertida y didáctica. Los estudiantes no solo construyen y programan robots, sino que también se adentran en el mundo de los videojuegos, desarrollando lógica y creatividad. Estas experiencias preparan a los niños para un presente donde las competencias digitales son esenciales.

Además, los talleres de cubo de Rubik ofrecen un enfoque único al aprendizaje, enseñando a los estudiantes a razonar en cada movimiento y a enfrentar desafíos complejos con entusiasmo.

La oferta de actividades se completa con un campamento de verano en Madrid que combina actividades tecnológicas con deportes, creatividad y tiempo en la piscina. Gracias a estas iniciativas, Ajedrez Blanco y Negro no solo educa, sino que inspira a una nueva generación de mentes inquietas.