Victor Cuenca-Gil publica ‘La sombra del Águila’, una novela de ficción histórica ambientada en la historia de los nazis que consiguieron huir tras la II Guerra Mundial

CÍRCULO ROJO.- Según la información que se tiene, después de la II Guerra Mundial, muchos oficiales nazis huyeron de Alemania para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. “Algunos fueron capturados tiempo después y otros simplemente desaparecieron y jamás se volvió a saber de ellos, pero poco sabemos sobre los descendientes de esos nazis y eso fue lo que realmente me inspiro para hacer esta novela, la protagonista de mi libro ante un gran descubrimiento, tiene que debatirse entre el rechazo o la aceptación de su estirpe”, tal y como explica Victor Cuencia-Gil, autor de ‘La sombra del Águila’, una novela histórica que fantasea con lo ocurrido con estos militantes del partido nazi y sobre todo, con su descendencia.

Se trata de una novela, que como bien comenta Víctor, “es digna de orgullo”. “Todo el entramado de la novela al igual que todos y cada uno de los personajes hacen una ficción muy entretenida e interesante para que el lector solamente tenga que sentarse, leer y dejarse llevar por el libro”, añade.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una historia donde el hijo de un oficial nazi después de presenciar la violenta muerte de su padre, dedica toda su vida al movimiento e ideología nacionalsocialista, compaginándolo con su trabajo como profesor de historia en una prestigiosa universidad de Alemania. Después de su jubilación, decide ir a Estados Unidos para cumplir con una venganza personal y a la vez trazar un plan para legalizar el partido nazi e intentar hacerse con el poder democráticamente”.

SINOPSIS

Después de no estar ya seguro en ningún rincón de Europa, el líder nacionalsocialista viktor kramer decide huir a los estados unidos para comenzar una nueva vida y llevar a la práctica su plan, un plan de conquista y venganza…

AUTOR

Victor Cuenca-Gil (huesca, 1983). Desde pequeño siempre había sentido la necesidad de escribir, debido a su gran imaginación. Primero, escribiendo pequeños relatos, y después, con esta, su primera novela de ficción e intriga, apasionante…