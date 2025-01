'Cuando suenen las trompetas', la nueva apuesta en novela negra que presenta Coleman Ediciones

La novela negra continúa consolidándose como un género literario que cautiva a lectores en busca de historias que combinen misterio, tensión y giros inesperados. Dentro de este panorama, Coleman Ediciones ha lanzado "Cuando suenen las trompetas", la última obra del escritor cordobés Rafael León.

Este thriller, protagonizado por la inspectora Julia Saavedra, invita a los amantes del género a adentrarse en un relato inquietante marcado por el suspense y la transformación personal. La novela, presentada el pasado 19 de diciembre en el Galway Irish Tavern de Getafe, promete no dejar indiferente a ningún lector con su propuesta cargada de brutalidad, misterio y redención.

Una historia de intriga y transformación "Cuando suenen las trompetas" arranca con un hallazgo perturbador: un cadáver colgado como si fuese un animal en un matadero. Este macabro escenario es el punto de partida de una investigación que llevará a la inspectora Julia Saavedra a enfrentarse no solo a un asesino, sino también a sus propios límites. A medida que se sumerge en un laberinto de secretos y mentiras, Saavedra se verá transformada, enfrentando sus demonios internos mientras persigue a una figura aterradora conocida como La Bestia.

La narrativa de Rafael León destaca por su capacidad para mantener la tensión en cada página, llevando al lector a lugares oscuros donde la lógica y las emociones se entrelazan de forma magistral. Esta obra, además, abre la puerta a una posible saga protagonizada por Saavedra, un personaje complejo que promete conquistar a los seguidores del género.

Rafael León, un autor polifacético Rafael León, autor de esta impactante novela, cuenta con una trayectoria literaria variada y exitosa. Nacido en Córdoba, ha explorado diversos géneros, desde la comedia en su trilogía "Las aventuras del Pollo Guerrero", hasta el drama existencial en "Juan sin tiempo". Su habilidad para crear personajes únicos y atmósferas envolventes se reafirma en "Cuando suenen las trompetas", su séptima obra publicada.

El lanzamiento de la novela, celebrado en el Galway Irish Tavern, reunió a un público entusiasta que pudo conocer de cerca al autor y su nueva propuesta. Coleman Ediciones refuerza así su apuesta por autores que ofrecen relatos originales y cautivadores, consolidando su presencia en el panorama literario nacional.

"Cuando suenen las trompetas" no solo es una novela de misterio, sino también una exploración de la psicología humana en situaciones extremas. Esta obra invita a los lectores a adentrarse en un relato que desafía sus expectativas y los confronta con los límites de lo que se considera humano. Con esta publicación, la editorial española reafirma su compromiso con la literatura de calidad, ofreciendo historias que dejan una huella profunda en quienes las leen.