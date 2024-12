Año Nuevo, sonrisa nueva; Implantes dentales en la Clínica Dental Dr. Espinosa en Gijón

¿Qué mejor forma de empezar el 2025 que renovando la sonrisa? La salud bucodental tiende a ser la gran olvidada, pero lo cierto es que juega un papel fundamental en la salud general y bienestar diario. En la Clínica Dental Dr. Espinosa, ubicada en Gijón, tratan cada sonrisa con un enfoque integral. Cuentan con cuatro décadas de experiencia y tecnología de vanguardia para abordar incluso los casos más complejos de pérdida dental. Su equipo de expertos utiliza procedimientos validados y tecnología avanzada para asegurar que cada tratamiento mejora la estética y la funcionalidad de la sonrisa.

Implantología avanzada: un enfoque integral Muchas personas se avergüenzan de su sonrisa, suelen taparse con la mano para que nadie se dé cuenta del estado de su boca e incluso hace tiempo que no pueden disfrutar de sus platos favoritos con normalidad. Para todos ellos, en Clínica Dental Dr. Espinosa tienen buenas noticias: cuentan con un equipo de profesionales cualificados para abordar los desafíos más difíciles, garantizando una solución a medida, totalmente personalizada en función de las necesidades de cada paciente.

Con el inicio de un nuevo año, surge la oportunidad de renovar no solo los propósitos sino también la sonrisa. En Clínica Dental Dr. Espinosa se especializan en transformar sonrisas afectadas por complicaciones serias que en otros centros no han sabido o podido mejorar. Son expertos en implantología avanzada, campo de la odontología que aborda situaciones dentales que van más allá de los casos de pérdida de dientes individuales. Estos casos complejos pueden incluir pérdida de dientes generalizada, atrofia ósea severa, enfermedad periodontal avanzada, y anomalías congénitas, entre otros. Cada uno de estos problemas requiere de un enfoque personalizado y a menudo multidisciplinario.

Este 2025, es el momento perfecto para mejorar la salud bucodental y disfrutar de los beneficios duraderos de una sonrisa funcional. Puestos a empezar este cambio ¿por qué no hacerlo con los mejores? El equipo de implantología de Clínica Dental Dr. Espinosa, liderado por la doctora Zaira Sama, combina experiencia, habilidades técnicas y un enfoque centrado en el paciente para proporcionar soluciones personalizadas a los desafíos más difíciles de la implantología avanzada.

Cuatro décadas de trayectoria en Gijón La clínica Dr. Espinosa comenzó su andadura hace 41 años cuando el Dr. Espinosa abrió su primera consulta en la calle de los Moros, en pleno centro de Gijón, como una clínica de odontología general. Tras formarse en la Universidad de Göteborg en Suecia, en 1990, el Dr. Espinosa introdujo los tratamientos de implantes dentales en Gijón, siendo pionero en este campo en la región. Durante los años 90, la clínica expandió sus servicios al incorporar expertos en diversas áreas de la salud oral para ofrecer una atención más completa. En 2004, la clínica creció significativamente con la apertura de una segunda ubicación, equipada con la última tecnología.

La calidad ha sido siempre el foco principal, y en 2003, la clínica fue la primera en Asturias en obtener la certificación ISO 9001:2000, un estándar internacional que asegura la calidad centrada en la satisfacción del paciente. En 2020, la clínica implementó también la norma UNE 179001, específica para clínicas dentales, cubriendo todos los aspectos desde la organización del centro hasta los procesos de asistencia sanitaria, destacando su compromiso con la excelencia.

Quienes estén listos para dar el primer paso hacia la sonrisa de sus sueños no deben permitir que 2025 pase de largo sin abordar las necesidades dentales. Se puede contactar ya con Clínica Dental Dr. Espinosa y agendar su cita con sus profesionales.

¡Su sonrisa lo agradecerá!