Centro Comercial Abierto de Granada apuesta por la reducción de la huella de carbono para comercios y clientes y la campaña Compra en el Centro y deja Huella, No Carbono

CCA Granada, Centro Comercial Abierto de Granada, lanza la campaña Compra en el Centro y deja Huella, No Carbono, de concienciación social y medioambiental dirigida a la reducción de la huella de carbono, poniendo en valor el papel tan importante que desempeña el comercio de proximidad en esta reducción.

Con esta campaña se pretende concienciar en primer lugar a los establecimientos del centro de la ciudad de las medidas concretas que pueden acometer para realizar una mejora medioambiental. Estas medidas incluyen la promoción del cambio de la iluminación tradicional, por iluminación led, optimizando las luminarias para que se ajusten a las necesidades reales del establecimiento, e instalando sensores de presencia, reguladores de luz y de horarios, de tal forma que se garantice la iluminación solo cuando sea necesaria, para lo que se informará a los asociados sobre posibles ayudas.

De la misma manera se propone a los establecimientos que mejoren también los sistemas de climatización, ajustando las consignas de temperatura recomendada en función del tipo de establecimiento, metros cuadrados, capacidad general, etc.; controlar el encendido y apagado en función de las necesidades reales; usar sistemas de recirculación del aire; verificar el funcionamiento de los equipos y por supuesto sustituirlos en cuanto sea posible, por instalaciones de alta eficiencia.

También se proponen desde Centro Comercial Abierto de Granada otras medidas complementarias dirigidas a mejorar la eficiencia energética, y que aunque suponen un coste cero para los establecimientos, lleva aparejado un cambio radical de hábitos ecológicos. Se propone apagar los equipos para evitar consumos cuando están en modo espera en horarios no productivos, controlar tanto el cierre como la apertura de puertas y ventanas, para evitar gastos innecesarios en climatización, tanto en verano, como en invierno. También, al tratarse de una campaña dirigida a comercios, se fomentan en la misma, acciones como utilizar envoltorios y paquetería con elementos reciclados, y fomentar el reparto a domicilio con la utilización de vehículos de reparto no contaminantes de tipo eléctrico o de tracción humana (utilizando bicicletas para reparto).

Además, esta campaña también va dirigida a la clientela de los establecimientos del centro, a concienciarlos sobre la reducción de la huella de carbono personal, con la compra en establecimientos del centro, lo que reduce de forma muy importante las emisiones de carbono, por la cercanía, potenciando el consumo responsable basado en productos y establecimientos de proximidad, así como desplazarse de forma más sostenible, y elegir energía 100% renovable. Desde la asociación de comercio del centro de Granada se trabaja en la reducción de residuos con la reutilización de envases y el reciclaje de los mismos, tanto para establecimientos, como para la clientela, además por supuesto, de tirar los residuos, haciendo uso del contenedor indicado. Reciclar para dar otra vida.

La campaña desarrollada por Centro Comercial Abierto de Granada, ha incluido la promoción en redes sociales con publicaciones dirigidas a clientes finales, así como el envío de comunicaciones directamente a los comercios. Desde Centro Comercial Abierto de Granada, quieren que esta campaña no sea una actuación puntual sino que se convierta en una constante dentro de su programa de actuaciones, ya que desde la ONG ambiental The Nature Conservancy, se recomienda que la huella de carbono personal tiene que reducirse a menos de dos toneladas anuales por ciudadano para 2050, mientras que en la actualidad es de casi cuatro, y en esa reducción el consumo de proximidad es esencial.

La campaña Compra en el Centro y deja Huella, No Carbono está dirigida por Centro Comercial Abierto de Granada y financiada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.