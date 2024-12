Hablamos con Alberto Cerezuela, fundador de Editorial Círculo Rojo en 2008, la empresa de autoedición que más libros publica de Europa.

"Alberto, más de 17 años al frente de Círculo Rojo. ¿En qué momento decides que quieres dedicar tu vida a dar voz a escritores que, quizás, de otro modo nunca habrían sido escuchados?"

En 2007 yo intenté publicar un libro sobre misterios de mi tierra, un ensayo, y todas las editoriales lo rechazaron. Me lo imprimí por mi cuenta, en una edición amateur, y vendí 7000 ejemplares ese año. Entonces pensé que había más gente en mi misma situación, es decir, gente con cosas interesantes para publicar y que estaban limitados a la decisión de una editorial convencional. Por eso creé Editorial Círculo Rojo, para poner de forma profesional, y al servicio de los autores, lo que yo aprendí en mi aventura en solitario. Cómo vender, cómo distribuir, cómo acudir a un medio de comunicación, etc.

"La autoedición ha sido vista durante mucho tiempo como el 'patito feo' del mundo editorial. ¿Cómo lidiaste con ese estigma al principio? ¿Te ha pesado?"

Fue muy duro, ya que se nos veía como el enemigo a batir. Su discurso fácil era que publicamos lo que las editoriales no querían. Por suerte, a base de trabajo bien hecho, hoy en día somos una realidad, nuestros libros se distribuyen de la mano de Logista (la distribuidora de Planeta) en los principales puntos de venta, y muchos escritores que publican con grandes editoriales convencionales, incluso que son finalistas de premios conocidos, deciden publicar con Círculo Rojo. Nuestro catálogo está muy cuidado, somos la única editorial de autoedición que tiene un departamento de valoración y que rechaza libros. Aun así, todavía queda camino por recorrer, como por ejemplo el veto de la Feria del Libro de Madrid por parte de su directora Eva Orúe. ¿Cómo es posible que la editorial con más autores de Madrid no pueda estar en su feria? Es de locos, pero todo se andará.

"Círculo Rojo ha revolucionado la autoedición en España. ¿Crees que el éxito de vuestro modelo ha incomodado a las grandes editoriales tradicionales?"

Sin duda. Hace poco, uno de nuestros best seller, Fran López Castillo, decidió aceptar una oferta de Penguin Random House a través de su sello Molino. Tras probar con ellos, ha vuelto a Círculo Rojo. Nuestro modelo funciona, especialmente si los autores se mueven, como es este ejemplo. Tenemos las herramientas para que un libro pueda triunfar y llegar igual de lejos que el de la editorial tradicional más famosa. Ya no es que los hayamos incomodado, sino que se han sumado al carro de la autoedición que tanto han criticado. Los principales grupos editoriales tienen autoedición, y algunas editoriales tradicionales hacen autoedición encubierta, es decir, pedir un mínimo de ventas al autor y, si no llega, es el propio autor quien debe comprar sus ejemplares. Nosotros vamos de cara y creo que, por eso, los escritores nos eligen y tenemos esa cantidad de opiniones positivas.

"¿Qué es lo más complicado de manejar una editorial con tantos títulos publicados al año? ¿Cómo evitas que las historias se conviertan en números?"

La principal crítica que recibimos por parte de quienes quieren ser nuestra competencia es que publicamos muchos libros, esas son las opiniones negativas que nos llegan. Publicamos tantos libros porque tenemos un grupo de profesionales en plantilla que viven por y para los libros. Nuestro secreto es precisamente eso, el trato humano. Un corrector, un diseñador, un maquetador, una persona que te distribuye, una persona de marketing a tu disposición, una editora que te guía. Nos han intentado copiar muchas cosas, desde los premios hasta la plataforma de consulta de ventas, ¡incluso hay empresas que han pagado para ver si les podían dar un premio!, pero el equipo humano y la garantía de 17 años reales en el sector es algo que nadie puede copiar. Más de 3000 títulos este 2024 y todos los autores han tenido el mismo seguimiento, con comunicación casi diaria. Publicar con la editorial que más libros saca es una ventaja, pues te beneficias de nuestros acuerdos, de que nos conozcan todas las librerías de España y todos los los medios de comunicación.

"Tus premios editoriales son los más importantes en el ámbito de la autoedición, incluso en términos económicos. ¿Qué significa para ti que autores independientes reciban este tipo de reconocimiento?"

Yo siempre digo que quiero que escojan Círculo Rojo por la aventura que les ofrecemos. Desde tener el libro en sus manos hasta poder firmar en una feria del libro como este año en Sant Jordi, donde hemos metido a 200 escritores en plena Rambla de Barcelona en el stand más grande de autoedición. Eso incluye tener la posibilidad de ganar un prestigioso premio, y si encima es en un auditorio de 1400 personas, rodeados de famosos de la televisión y la cultura, y con un montante económico en premios de casi 25000 euros, ¿qué más se puede pedir? Yo quiero que quien publique con Círculo Rojo sea consciente de lo que elige, de que no es maquetar e imprimir un libro. Para eso hay muchas opciones. Yo quiero que nos elijan por buenos, no por baratos.

"Dime una verdad incómoda: ¿todos los que publican un libro deberían hacerlo, o hay libros que deberían quedarse en el cajón?"

Todos no, pero muchos sí. Hay gente que quizá no tenga la capacidad de escribir bien, pero para eso hay servicios como los informes de lectura, las correcciones de estilo, etc. Está claro que no todo vale, y nos apena mucho comprobar, pues hacemos seguimiento, que muchos de los libros que nosotros rechazamos terminan siendo publicados por otras empresas del sector que se jactan de cuidar las ediciones. Le contaré una curiosidad: Hace poco un autor nos exigió ganar uno de nuestros premios como requisito para publicar con nosotros. Como se lo negamos, se fue a otra empresa que organiza premios de autoedición y este año ha ganado uno de ellos. Lo tenemos todo documentado. Es un sector sin escrúpulos, pero yo tengo la suerte de tener un equipo honesto. Seguramente alguna vez nos hemos equivocado, como todos, pero con más de 40000 títulos publicados es para sentirnos orgullosos.

"El sector editorial está en constante cambio. ¿Cómo imaginas la autoedición dentro de diez años? ¿Seguirá siendo una alternativa o crees que se convertirá en la norma?"

Tengo muy claro que dentro de diez años apenas quedarán editoriales convencionales medianas, solo las 5 grandes y la autoedición. El autor ha comprendido que tiene que moverse para que su libro triunfe, ¿para qué va a publicar con una editorial que solo le va a dar, en el mejor de los casos, el 10%, y tiene que ceder los derechos de su obra durante 5 años? Es absurdo. Pero una cosa le digo, es muy importante que el autor sepa elegir editorial de autoedición. Aparecen decenas cada año, y de igual modo desaparecen en poco tiempo. Sin ir más lejos, este año han cerrado dos muy conocidas, dejando desamparados a sus autores. Por eso siempre digo que el autor no solo debe fijarse en el precio, sino en la garantía, la trayectoria, en quién hay detrás, qué estudios tienen la persona en la que deja su libro, su sueño. Y, especialmente, si esa empresa tiene distribución real y es conocida en medios de comunicación importantes. Distribución bajo demanda hacen todos, pero ya le digo yo que eso es sinónimo de pocas ventas. Los libros tienen que estar en librerías.

"¿Qué errores has cometido como fundador de Círculo Rojo? ¿Hay algo de lo que te arrepientas?"

Sin duda alguna el de confiar en la gente. Mi forma de ser es la de ayudar a los demás, empatizo demasiado, y eso me ha llevado a grandes decepciones personales y a que se aprovechen de mí. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio, y lo mejor está por llegar. Creo que las relaciones que se inician por interés, terminan acabando precisamente por el interés. Y es muy fácil culpar a los demás de tus fracasos. La autocrítica es algo que no se estila mucho.

"Círculo Rojo es un éxito innegable. Pero quiero saber, ¿qué te quita el sueño como empresario y como escritor?"

No hay nada que me quite el sueño, puedo dormir con la conciencia muy tranquila, pero es cierto que lo que me obsesiona es seguir buscando herramientas para ayudar a los escritores que confían en Círculo Rojo. Tenemos la mejor distribución de la autoedición, presencia en las ferias del libro más importantes con stand propio, relevancia en ferias profesionales internacionales como Londres, Frankfurt o Guadalajara, herramientas de marketing únicas, acuerdos con librerías, cafeterías, grandes establecimientos y bibliotecas para que nuestros autores presenten sus libros, vamos a la vanguardia en cuanto a creación de audiolibros y venta de derechos tanto a editoriales extranjeras como al mundo del cine y la televisión. Aun así, hay que seguir al pie del cañón para ofrecer lo mejor a esos autores que han confiado en nosotros.