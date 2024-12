Repara tu Deuda Abogados cancela 38.000 € en Viladecans (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La reparación de su vehículo y el posterior cese de su actividad como autónomo le hicieron caer en un estado de sobreendeudamiento Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Viladecans (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Gavà (Barcelona) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 38.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “solicitó los préstamos para afrontar la reparación de un vehículo indispensable para prestar sus servicios como autónomo. Además, a ello hay que sumarle la reducción de la facturación dado que no podía trabajar hasta que el vehículo estuviera reparado. Tras seis meses con el vehículo en el taller averiado, decidió darse de baja como autónomo al no poder continuar con su actividad profesional. Finalmente, se vio en la obligación de dejar de pagar los préstamos para poder hacer frente el pago de sus facturas y gastos ordinarios”.

Como en su caso, son muchas las personas que han tenido que hacer frente a diferentes tipos de contratiempos que le han llevado a no poder hacer frente a los pagos pendientes. El estado de sobreendeudamiento en el que han caído ha implicado que recurran al mecanismo de segunda oportunidad para dejar atrás todos sus problemas financieros.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban cuáles son los beneficios de estar liberadas de sus deudas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanto daño les ha hecho. También dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras. Por último, en caso de desearlo, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

La difusión de los casos y el transcurrir de los años ha implicado que cada vez sean más las personas que han puesto su caso en manos del despacho de abogados. Repara tu Deuda Abogados ha logrado, desde su fundación en septiembre del año 2015, superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cantidad continúe creciendo ya que hay un número muy elevado de expedientes que se están tramitando actualmente y cuyo resultado se presume favorable a los intereses del exonerado.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que actúe de buena fe en todo momento y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados tiene una app, disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Ésta permite información sobre el proceso, realización de consultas personalizadas y la posibilidad de realizar videollamadas.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.