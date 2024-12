La trayectoria de Sergi Pujadó, uno de los arquitectos de moda en Barcelona

Pujadó Soler es un estudio de arquitectura que se ha convertido en referente en lo que respecta a funcionalidad, eficiencia, tecnología y diseño en Barcelona. Esta firma con más de 14 años de trayectoria ha realizado una gran cantidad de trabajos de edificación en la ciudad, bajo la gestión de su fundador Sergi Pujadó. Este profesional ha sabido combinar su formación como arquitecto y aparejador para liderar los proyectos con una visión integral. En esta entrevista, Pujadó proporciona detalles sobre el camino recorrido a lo largo de su carrera y una perspectiva acerca de los próximos retos de su estudio.

¿Qué lo impulsó a formarse como aparejador después de haber finalizado los estudios de bachillerato?

Pues siempre he tenido interés por la edificación, sobre todo por la parte técnica de la edificación de hecho cuando acabe aparejador estudié también un Máster de estructuras y poco a poco, ya empecé a trabajar como director de ejecución de obra y coordinador de seguridad y salud diversas obras.

¿Por qué decidió estudiar arquitectura?

Cuando acabe el máster en ingeniería estructural, estábamos en plena crisis inmobiliaria y pensé que la mejor manera para seguir adelante era seguir formándome. Por otro lado, es un ámbito más de diseño más artístico que complementa la parte técnica y funcional que ya conocía, y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, ya que me he dado cuenta de que mi prioridad es complementar la parte funcional con la de diseño, la parte más creativa, que junto a la tecnología y la sostenibilidad que son los cuatro pilares de nuestro estudio Pujadó Soler.

¿En qué medida le han servido estas 2 formaciones en su carrera profesional?

Son dos formaciones que aunque parece que tengan que solaparse no es así, ya que en la parte de aparejador conoces el ramo directo de la obra, la parte más técnica así como la gestión de las obras, la planificación y la seguridad así que ha sido una base muy sólida para mis estudios de arquitectura. La arquitectura es más compositiva, es de diseño, un ámbito mucho más creativo de seguir un concepto, una idea. Así que complementar estas formaciones ha sido un acierto máximo para mi formación y para la trayectoria del estudio, qué gracias al equipo cada vez estamos realizando un mayor número de trabajos y trabajos con mayores expectativas.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta al liderar tanto la parte creativa como la gestión técnica y financiera del estudio?

Al ser el arquitecto principal del estudio el desafío más primordial es intentar abarcar los diferentes ámbitos, cosa que es posible gracias al equipo, ya que si estuviera yo solo sería más complicado. El desafío es tener una buena gestión de equipo y un buen ambiente con el equipo y con los colaboradores. Y a la vez una organización personal muy elevada para poder gestionar los trabajos, el equipo y la comunicación con el cliente. Todo esto nos ha llevado a utilizar software y programas no solo de arquitectura, sino también de gestión interna del equipo y de proyectos, como por ejemplo un CRM muy bien estructurado. Por lo que compaginar es lo más difícil, pero a la vez es un aprendizaje diario para el equipo de Pujadó Soler.

¿Cuáles son los pilares básicos del estudio Pujadó Soler a la hora de llevar a cabo un proyecto?

Tal y como hemos comentado son la funcionalidad, creatividad, tecnología y la sostenibilidad en este sentido cuando alguien quiere iniciar un proyecto iniciamos por conocer la esencia de esa persona o familia, el uso que dará a esa vivienda así como sus gustos y personalidades. Lo mismo sucede con las empresas. En la página web de Pujado Soler se pueden ver sus pilares y como se aplican en cada proyecto.

¿Qué enfoque adopta el estudio para cumplir con dichos estándares?

El enfoque que adoptamos en Pujadó Soler es muy estructurado por nuestra organización de estar muy organizados, por lo que el enfoque está puesto en nuestro cliente y nos adaptamos a él, a sus exigencias, gustos, necesidades y cualquier otro servicio que pueda precisar como una gestión integral de la obra. Tenemos clientes que quiere conocer todos los detalles de la obra, así como clientes extranjeros o no que no pueden o no necesitan conocer cada detalle de la obra y eligen el servicio all-in-one de Pujadó Soler.

¿Cuál es la importancia de la innovación y la tecnología en sus trabajos?

Es muy importante, ya que va ligado con la sostenibilidad y la energía, así que una buena gestión de la tecnología y de la innovación en las obras va atado a un consumo cero en la edificación y a una buena gestión de proyecto y obra. La tecnología y la sostenibilidad son dos de nuestros pilares fundamentales que van atados a toda esta innovación de obra, proyectos y edificios acabados. La innovación en obra es de materiales, sistemas pasivos de aislamiento térmico, la innovación en fase de proyecto y en la gestión del despacho centralizada en la atención al cliente.

¿Cuál es su papel como asesor de inversores en las obras de construcción?

Tal y como hemos comentado trabajamos tanto con particulares como con empresas, las empresas normalmente quieren realizar inversiones en edificación, inmobiliarias o de otros tipos. En Pujadó Soler estamos especializados en Project Management y en una gestión previa de la inversión. Realizamos un estudio de costes y un control de la promoción. En este sentido, yo como aparejador y arquitecto he trabajado con diferentes promotores por lo que somos capaces de realizar estudios previos para explicar a un inversor si una promoción es viable o no.

¿Qué características considera esenciales para mantener la competitividad en el sector de la arquitectura y la edificación en Barcelona?

Exponencialmente, nuestra red de clientes, por lo que especialmente la calidad de nuestro trabajo ha sido la forma de darnos a conocer.

La actualización continua y la adquisición de nuevos conocimientos por parte de Sergi Pujadó, sumados a un equipo de profesionales cualificados, son factores clave del servicio de este estudio. Así, Pujadó Soler puede ofrecer soluciones innovadoras enfocadas en las necesidades funcionales del cliente.