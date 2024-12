Best House y el Club LMW7 se unen para comercializar habitaciones en complejos turísticos en España

Best House, referente en el sector inmobiliario, y el Club LMW7, pionero en el acceso democrático a la inversión en condohoteles, han firmado un acuerdo revolucionario para la comercialización de habitaciones en complejos turísticos por toda España.

Este convenio tiene como objetivo transformar la forma en la que se accede al mercado hotelero, democratizando una modalidad de inversión que antes estaba reservada a grandes corporaciones e inversores de élite.

El modelo de condohotel, ampliamente implementado en países como Estados Unidos desde los años 70, China y Portugal, llega a España con una visión renovadora. En este formato, cada inversor adquiere una habitación de hotel, escriturada a su nombre, que le genera ingresos mensuales pasivos que oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros, con financiación al 100 %.

Luis Montalvo, presidente del Club LMW7, destaca: "Nuestro objetivo es que cualquier persona activa pueda beneficiarse del potencial del sector turístico, permitiéndole obtener una renta estable y sostenida en el tiempo. Este modelo no solo beneficia a los inversores individuales, sino también a la economía global del país".

El acuerdo entre ambas firmas subraya la accesibilidad y seguridad de esta modalidad de inversión. Cualquier persona con una nómina mínima de 1.200 euros y dos años de antigüedad laboral puede acceder a una habitación de hotel de 60.000 euros, escriturada a su nombre. Además, los bancos cuentan con varias garantías de seguridad, como la prenda del inmueble, la pignoración de la rentabilidad y seguros vinculantes por parte del club que cubren eventualidades como invalidez o fallecimiento.

"Este modelo no solo abre nuevas oportunidades para jóvenes y familias, sino que también permite a las personas mejorar su capacidad de endeudamiento para adquirir su primera vivienda o acceder a proyectos inmobiliarios más ambiciosos", señala Rafael Fernández, CEO de Best House.

Un modelo accesible y revolucionario A diferencia de la multipropiedad tradicional, el condohotel garantiza la titularidad del inmueble desde el primer momento, lo que permite a los propietarios vender, heredar o donar la propiedad. El Club LMW7 ya cuenta con una cartera global de más de 1.500 hoteles, y en España destacan destinos como Madrid, Barcelona, Marbella, Ibiza y Fuerteventura. Rafael Fernández, CEO de Best House, resalta los beneficios de este modelo: "El condohotel no solo proporciona una renta mensual, sino que mejora la capacidad de endeudamiento de quienes desean adquirir una vivienda, especialmente jóvenes y familias con aspiraciones. Este acuerdo abre nuevas oportunidades tanto para los compradores como para el sector inmobiliario en su conjunto".

Seguridad y garantías para los inversores El acceso a esta inversión es especialmente asequible: para la compra de una habitación de 60.000 euros, los requisitos básicos incluyen una nómina de 1.200 euros y dos años de antigüedad laboral. Además, el modelo se refuerza con sólidas garantías para los bancos y compradores:

Garantía del inmueble: La habitación del hotel queda como prenda.

Pignoración de la rentabilidad: La hipoteca se asegura con los ingresos generados por la renta mensual.

Seguro de vida e invalidez: Si el propietario fallece o queda incapacitado, el seguro cubrirá la deuda, garantizando la renta a los herederos.

Solvencia crediticia: Revisión de nóminas e historial financiero de cada inversor.

Además de generar ingresos pasivos, los propietarios pueden disfrutar de hasta 60 días de estancia al año en su habitación de hotel o intercambiarla por otros hoteles en más de 600.000 ubicaciones a nivel mundial. Este modelo no solo democratiza el acceso a las inversiones turísticas, sino que también conecta a España con un mercado global, reforzando el papel del país como el segundo destino turístico más visitado del mundo, con 96 millones de turistas este año.

El acuerdo entre Best House y el Club LMW7 subraya cómo las inversiones innovadoras pueden transformar el panorama económico español. Al permitir que más personas accedan a este modelo de negocio, no solo se impulsa la economía local, sino que también se ofrecen soluciones reales al acceso a la vivienda y a la generación de ingresos sostenibles para las familias.

Bio corporativa

Best House

Best House es una de las principales redes inmobiliarias de España, con más de 80 oficinas en todo el territorio nacional. Especialista en el sector residencial y turístico, Best House combina una sólida experiencia en la comercialización de inmuebles con una visión innovadora que le permite adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Su compromiso es ofrecer soluciones personalizadas tanto a compradores como a inversores, maximizando el valor y la rentabilidad de cada transacción.

Club LMW7

Fundado en enero de 2024, el Club LMW7 es una innovadora plataforma de inversión que democratiza el acceso a los condohoteles. Su misión es permitir que cualquier persona, independientemente de su nivel adquisitivo, pueda formar parte del sector hotelero y beneficiarse de rentas mensuales estables. Con una cartera de más de 1.500 hoteles a nivel mundial y una visión centrada en generar impacto económico positivo, el Club LMW7 se posiciona como un actor clave en el desarrollo del turismo global.

Descubrir cómo esta colaboración está transformando el acceso a la inversión hotelera en España.

Si se está interesado en obtener más detalles acerca de la franquicia, no hay que dudar en solicitar más información en:

best-house.com/

departamentodeexpansion@best-house.com