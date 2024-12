El verdadero motivo por el que no se gana dinero con la web según Libo Marketing

La mayor parte de las webs de negocios tienen como objetivo final ganar dinero, ya sea vendiendo productos online o anunciando los servicios que se ofrecen en una ubicación física.

Sin embargo, no todas las webs consiguen el objetivo deseado. Según Libo Marketing, una agencia SEO en Madrid, la alta competencia y las malas prácticas no llevan a buen puerto a un buen porcentaje de negocios que navegan por el ciberespacio. Para subsanar esto, la agencia hace hincapié en la importancia del trabajo en posicionamiento web para conseguir visibilidad y conversiones.

SEO, la estrategia que falta El SEO hace referencia al conjunto de estrategias para posicionar una página web en las búsquedas de Google. Gracias a estas estrategias, las webs se posicionan en los primeros 10 resultados, obteniendo una visibilidad cada vez mayor y, en consecuencia, un aumento en ventas.

Para lograr el objetivo de ganar dinero con una página web, ya sea un e-commerce o una web escaparate de servicios, según Libo Marketing, debe trabajarse una estrategia organizada para lograr que Google reconozca la web y la muestre a los usuarios.

El SEO es un trabajo de pico y pala, donde los resultados llegan a largo plazo, pero lo que está garantizado, como la agencia asegura, es que siempre llegan.

Sin visibilidad no hay ventas Aunque la página web tenga un diseño trabajado o los productos que ofrezca sean de gran calidad, si nadie logra encontrar la web y conocer lo que llevan a cabo, nunca podrán obtener resultados de venta.

Si los usuarios no acceden a la web porque no la conocen es lo mismo que tener un negocio físico en un callejón poco transitado, según Libo Marketing. En internet, hay que trabajar la visibilidad no solo para llamar la atención, sino directamente para saber que existe.

Las webs que no realicen estrategias de SEO quedarán relegadas a las últimas posiciones de Google y, con suerte, recibirán alguna venta. Con una estrategia de SEO trabajada con resultados tanto a corto como a largo plazo una web escala desde la posición 100 hasta las 10 primeras, con la consecuencia de que todos los usuarios que realicen una búsqueda relacionada con la web la conocerán y ya dependerá del usuario valorar si el resultado ha sido favorecedor.

El trabajo de palabras claves y experiencia de usuario es fundamental para lograr una web en los primeros puestos y conseguir ganar dinero a través de ella.