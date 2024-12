Innovación, sostenibilidad y conectividad como motores del cambio en el panorama empresarial

SOAINT, referente en soluciones tecnológicas, ha revelado que 2025 será un año trascendental para la tecnología, marcando un punto de inflexión que transformará radicalmente la manera en que las personas viven, trabajan e interactúan. Con avances clave como la inteligencia artificial (IA), el 5G y la computación cuántica, la compañía afirma que el mundo se adentra en una nueva era que definirá el futuro de los negocios y la sociedad global.

Según SOAINT, estos desarrollos tienen el potencial no solo de mejorar la eficiencia de los procesos, sino también de redefinir la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad, la inclusión y la ética.

La madurez de la inteligencia artificial La inteligencia artificial, una de las tecnologías más disruptivas de la última década, continuará su evolución en 2025. SOAINT destaca que este será el año en que la IA generativa alcanzará una madurez sin precedentes, pasando de la automatización de tareas a la toma de decisiones estratégicas en sectores clave como la salud, la educación, el transporte y la manufactura. Este avance no solo optimizará procesos, sino que impulsará la creación de nuevos modelos de negocio y facilitará una personalización masiva de servicios.

La consultora subraya que, junto con el crecimiento de la IA, surgirán importantes debates sobre su regulación y ética. Según SOAINT, es crucial que gobiernos, empresas y organizaciones trabajen conjuntamente para establecer un marco regulatorio que equilibre la innovación con la responsabilidad, asegurando un desarrollo ético y justo de estas tecnologías.

El impacto del 5G y la llegada del 6G El 5G seguirá expandiéndose en 2025, consolidándose como la infraestructura que habilitará aplicaciones como las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos y la digitalización de sectores estratégicos. SOAINT afirma que este avance abrirá nuevas oportunidades económicas, especialmente en áreas rurales y remotas que históricamente han estado desconectadas, reduciendo la brecha digital y mejorando la conectividad global.

Mirando más allá, la compañía prevé que los primeros despliegues de redes 6G cambiarán aún más el panorama de la conectividad, permitiendo innovaciones como la comunicación holográfica en tiempo real y una mayor robustez en las redes globales. Este avance, de acuerdo a SOAINT, transformará profundamente la manera en que las personas trabajan y se comunican.

Tecnología verde y la sostenibilidad empresarial El cambio climático sigue siendo un desafío urgente, y 2025 se perfila como un año clave en la transición hacia tecnologías más sostenibles. SOAINT destaca que las inversiones en energías renovables, como la solar y la eólica, y el avance en tecnologías de almacenamiento energético, como las baterías de estado sólido, serán factores determinantes para lograr un futuro más sostenible.

Además, la compañía resalta que las empresas que no adopten tecnologías verdes se arriesgan a quedar atrás, tanto en términos regulatorios como en las preferencias de los consumidores. SOAINT se compromete a integrar soluciones tecnológicas que promuevan la eficiencia energética y apoyen la transición hacia un modelo de negocio más respetuoso con el medioambiente.

El futuro está a la vuelta de la esquina SOAINT concluye que 2025 no solo será el inicio de una transformación tecnológica que cambiará el panorama empresarial y social, sino también un período de grandes oportunidades y desafíos. La empresa afirma que, si bien las posibilidades son enormes, será fundamental cómo las empresas aprovechen estos avances mientras enfrentan los riesgos éticos, regulatorios y de inclusión que surgen con cada nueva tecnología.

La compañía invita a las empresas a prepararse para un futuro que ya está aquí, comprometiéndose a acompañar a sus clientes en el proceso de transformación para liderar esta nueva era tecnológica.

Sobre SOAINT SOAINT, con 18 años de experiencia, es una empresa de referencia en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales. Especializada en hiperautomatización, modernización de aplicaciones, interoperabilidad, arquitectura empresarial y servicios de Data & AI, la compañía colabora con partners estratégicos como Red Hat, IBM y AWS para ofrecer soluciones innovadoras, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Con su metodología propia, IterAE, SOAINT optimiza la gestión de proyectos mediante prácticas ágiles y DevSecOps, promoviendo la eficiencia operativa, la integración tecnológica y el cumplimiento normativo. Esta metodología acelera la transformación digital, asegurando la calidad y seguridad en cada fase del proyecto.

SOAINT cuenta con una sólida presencia en más de 9 países, incluyendo España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, lo que le permite ofrecer soporte local con un conocimiento global. Con más de 800 colaboradores y más de 300 clientes, SOAINT ha sido clave en la transformación digital de empresas de diversos sectores:

Servicios financieros: en colaboración con entidades como ITAÚ, Banco Sabadell, ScotiaBank, Coopeuch entre otros, SOAINT ha modernizado plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa y optimizar la experiencia del cliente.

Retail: implementando soluciones de automatización para empresas como Grupo Bimbo, Alsea, Walmart, Telepizza entre otras, optimizando la gestión de inventarios y mejorando la experiencia omnicanal.

Seguros: trabajando con compañías como Axa, Liberty, Reale, Sura entre otros, SOAINT ha mejorado la interoperabilidad y la gestión de datos, optimizando procesos y asegurando el cumplimiento de normativas.

Telco: acompañando en procesos de transformación y modernización en empresas como Claro, Telefónica, WOM, Tigo entre otras, dando agilidad en la respuesta a sus clientes a necesidades y nuevos requerimientos.

Además de estos casos de éxito, SOAINT ha guiado a múltiples empresas en su camino hacia la transformación digital, demostrando su capacidad para obtener resultados tangibles y sostenibles. Para obtener más información, se puede visitar su página web.