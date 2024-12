Jubilación de odontólogos; ¿Qué hacer con el pasivo laboral de una clínica dental no traspasada?

El traspaso de una clínica dental implica no solo un cambio de propiedad, sino también una serie de obligaciones legales y laborales que afectan tanto a los vendedores, compradores como a los empleados. En este artículo, se explica cómo gestionar el despido por traspaso de negocio, los derechos que asisten a los trabajadores, y cómo manejar el pasivo laboral que surge en este proceso.

¿Qué significa el despido por traspaso de negocio? En el contexto de una clínica dental, un traspaso de negocio no extingue automáticamente los contratos de los empleados, ya que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en España establece la subrogación de contratos en los cambios de titularidad. Esto significa que el nuevo propietario debe asumir los contratos vigentes, manteniendo los términos laborales previos como el salario, la jornada laboral y la antigüedad del empleado.

El rol del pasivo laboral en el traspaso de clínicas dentales Uno de los aspectos críticos en el traspaso de clínicas es el manejo del pasivo laboral, es decir, las obligaciones económicas y legales que la clínica tiene con sus empleados, como salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas e indemnizaciones por despido. Este aspecto afecta directamente a la valoración de la clínica, ya que un elevado pasivo laboral puede disminuir su atractivo para los compradores, quienes generalmente buscan minimizar el riesgo financiero inherente a la operación.

¿Cómo se calcula el pasivo laboral? El cálculo del pasivo laboral incluye:

Salarios pendientes y beneficios acumulados (vacaciones o pagas extraordinarias no disfrutadas).

Indemnizaciones por despido, calculadas en función del tiempo de servicio del trabajador y los términos legales.

Estrategias para gestionar el pasivo laboral durante el traspaso Realización de una auditoría laboral La auditoría permite conocer en profundidad el estado financiero de los compromisos laborales de la clínica, ofreciendo una visión clara de las indemnizaciones y de los derechos adquiridos de los empleados. Esto ayuda a tomar decisiones informadas y negociar en mejores condiciones.

Negociación y reestructuración de contratos En algunos casos, es posible negociar con los empleados para reestructurar ciertos términos contractuales y reducir el pasivo. Por ejemplo, se puede acordar la rescisión voluntaria del contrato antes del traspaso, con la garantía de una compensación ajustada o con el compromiso del nuevo propietario de recontratar al empleado bajo condiciones similares.

Planificación de la transición Es esencial establecer un plan de transición bien estructurado en el cual se definan claramente las condiciones y responsabilidades de ambas partes. Esto incluye prever los posibles despidos y calcular el costo de las indemnizaciones, informando a los empleados de cualquier cambio relevante en una fase avanzada del proceso.

¿Qué ocurre con el pasivo laboral si el odontólogo decide jubilarse sin traspasar la clínica? Cuando un odontólogo decide jubilarse sin llevar a cabo un traspaso de su clínica dental, el pasivo laboral sigue existiendo y debe gestionarse adecuadamente. En este escenario, el propietario se enfrenta a dos opciones principales:

Indemnización por despido: Si la clínica cierra definitivamente, los empleados tienen derecho a recibir una indemnización acorde a su antigüedad y a los términos del contrato. Esto puede implicar el cálculo de indemnizaciones por despido, basadas en la normativa vigente, y otras compensaciones acumuladas (vacaciones pendientes, pagas extras, etc.). La indemnización típica en caso de cierre asciende a 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, aunque en algunos casos puede ser superior si se negocia con los empleados.

Subrogación de personal en otra clínica: En algunos casos, el odontólogo que se jubila puede llegar a acuerdos con otras clínicas de la misma zona para subrogar a sus empleados, transfiriendo sus contratos laborales. Esta opción es menos común, pero puede ser beneficiosa para los trabajadores, ya que les permite continuar con su empleo en otro lugar bajo condiciones similares.

Estrategias de negociación del pasivo laboral entre comprador y vendedor en el traspaso de una clínica dental En el traspaso de una clínica, la gestión del pasivo laboral puede representar un desafío financiero importante. Sin embargo, con una buena estrategia de negociación, tanto comprador como vendedor pueden llegar a acuerdos que optimicen los costos y protejan a ambas partes. Algunas de las estrategias más comunes incluyen:

Prueba del personal: Una de las estrategias consiste en permitir que el comprador mantenga a algunos empleados de forma provisional. Si en un periodo de prueba (habitualmente de 1 o 2 meses) el nuevo propietario decide que ciertos empleados no encajan en su proyecto, el vendedor asume el coste de su despido. Esta estrategia ayuda al comprador a tomar decisiones con mayor confianza, y al vendedor le permite demostrar el valor de su equipo.

Reajuste de contratos: Otra opción de negociación implica el reajuste de contratos antes del traspaso, reduciendo así la antigüedad laboral en los registros. Esto implica que el empleado firma un nuevo contrato bajo el comprador, eliminando derechos acumulados previamente. Este tipo de acuerdo siempre requiere del consentimiento del trabajador y debe ejecutarse con asesoramiento legal adecuado para evitar posibles reclamaciones en el futuro.

División del coste del pasivo laboral: En algunos casos, el vendedor y el comprador acuerdan dividir el coste del pasivo laboral, especialmente si el equipo de la clínica ha acumulado una antigüedad significativa y el coste del despido es elevado. Esta negociación permite que el comprador asuma parte de la plantilla, beneficiándose de su experiencia, mientras que el vendedor contribuye financieramente para facilitar la transición.

Seguros de indemnización: Para mitigar el riesgo, algunos vendedores optan por contratar seguros de indemnización que cubran posibles reclamaciones laborales después del traspaso. Este seguro protege a ambas partes frente a contingencias futuras y brinda una garantía adicional en caso de que surjan problemas laborales una vez finalizado el proceso de traspaso.

Planificación de la transición: Finalmente, la planificación detallada del traspaso es clave. Tanto comprador como vendedor pueden coordinar una transición gradual, donde se revisen las obligaciones pendientes y se informe a los empleados en etapas avanzadas del proceso, evitando rumores y manteniendo la estabilidad laboral.

Recomendaciones finales para un traspaso exitoso Mantener una comunicación clara y progresiva con los empleados, informándoles sobre los cambios y asegurando que sus derechos serán respetados.

Establecer acuerdos y negociaciones laborales transparentes que permitan reducir el pasivo laboral sin afectar la calidad del servicio ni la moral del equipo.

Consultar a expertos legales y financieros especializados en traspasos para garantizar una transición sin conflictos y reducir el impacto del pasivo laboral.

