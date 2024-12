Cómo el branding sostenible transforma las marcas del futuro

Muchas marcas y empresas han invertido significativamente en sus estrategias, pero aún no logran definir una dirección clara que les permita alcanzar los objetivos planteados. Según datos de Forbes, el 82% de los consumidores confía más en empresas que cuentan con una marca sólida y diferenciadora.

Sin embargo, a pesar de que la inversión en branding, entendido como la creación de identidad de marca con estrategia, ha aumentado un 40%, muchas marcas todavía no aprovechan su potencial.

El nuevo consumidor reclama marcas sostenibles En un contexto marcado por la crisis climática y el impacto de la reciente pandemia, los hábitos y prioridades de los consumidores han cambiado significativamente. Ahora, el público es más consciente y está influido por los valores que proyectan las marcas. Exigen transparencia y medidas concretas relacionadas con el medioambiente y la sociedad, priorizando acciones verificables frente a declaraciones vacías.

Sin embargo, este cambio también genera retos importantes para las marcas. El temor a ser acusadas de prácticas de “greenwashing” —comunicaciones que aparentan ser sostenibles sin serlo realmente—, o caer en el “green hushing” —silencio ante su compromiso medioambiental por miedo a la crítica—, ha limitado la proactividad de muchas empresas. Ante este escenario, es necesario identificar estrategias efectivas que equilibren autenticidad, sostenibilidad y comunicación.

La nueva era del branding: el branding sostenible La evolución hacia un branding sostenible representa una oportunidad única para las empresas que deseen adaptarse a las expectativas del mercado actual. Este enfoque combina la creación de una identidad diferenciadora con una estrategia alineada con valores éticos y sostenibles, proporcionando una ventaja competitiva en un mercado que valora cada vez más la responsabilidad social.

El branding sostenible no solo atiende las demandas del consumidor actual, sino que también prepara a las marcas para el cumplimiento de normativas europeas que impulsan prácticas empresariales más responsables. La adopción de este enfoque estratégico permite conectar de forma auténtica con el público objetivo, posicionándose como una referencia en su sector.

Nueva era del branding: Circular Epic Branding de Elisa Barba Studio Elisa Barba Studio, una firma especializada en diseño y branding sostenible, ha desarrollado el método exclusivo “Circular Epic Branding”, un método probado e implementado por empresas sostenibles. Este servicio está diseñado para ayudar a las empresas a definir y reforzar su identidad de marca, conectando con su público y preparándolas para afrontar los retos de la sostenibilidad con una dirección clara y estratégica.

Circular Epic Branding incluye un enfoque integral que abarca desde asesoramiento especializado en diseño sostenible hasta la dirección estratégica de marca, proporcionando las herramientas necesarias para crear una marca sólida, diferenciadora y alineada con los valores del entorno actual. Además, el servicio abarca un manual de marca y soporte especializado para garantizar que las empresas puedan gestionar de manera autónoma su nueva identidad.

Este método no solo refuerza la conexión entre la marca y su audiencia, sino que también garantiza que las empresas estén preparadas para destacar en un mercado cada vez más competitivo y comprometido con la sostenibilidad. Para más información, se puede visitar: elisabarba.com (Elisa Barba Studio – Diseño y Branding Sostenible)