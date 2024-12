AE, la guerra por la innovación – EP2; La resistencia silenciosa

SOAINT continúa su exploración sobre los desafíos internos que enfrentan las organizaciones en su proceso de transformación digital.

Noviembre 2024 – Después de derribar los silos organizacionales, una nueva amenaza se presenta: la resistencia interna. En esta lucha, no se trata de enemigos externos, sino de las barreras invisibles creadas por aquellos dentro de la propia empresa que, atrapados en la comodidad del status quo, temen a lo desconocido.

Los generales del pasado

En el pasado, los líderes empresariales operaban en entornos donde la innovación era vista como un riesgo. Hoy, se enfrentan a un campo de batalla que no comprenden del todo. La falta de alfabetización tecnológica ha creado una brecha significativa, convirtiéndolos en adversarios involuntarios del cambio. Aunque los silos han sido derribados, las ideas anticuadas, los viejos métodos y el miedo a lo nuevo siguen siendo fuerzas poderosas que dificultan la adopción de nuevas tecnologías y enfoques.

El asedio del conocimiento

Los asesores y consultores, aliados en esta guerra, tienen la misión de transformar este desafío en una oportunidad. No solo deben implementar tecnologías emergentes como Big Data, IoT e inteligencia artificial, sino también educar a los líderes de la organización. El conocimiento es el arma clave en esta batalla. Convencer a los directivos de que la resistencia al cambio es el verdadero enemigo es crucial para que las organizaciones superen esta etapa de la guerra.

El fantasma del Status Quo

La resistencia no solo proviene de los líderes. Los trabajadores, acostumbrados a métodos tradicionales y formas de trabajar obsoletas, también se sienten amenazados por la introducción de nuevas herramientas y procesos. Para ellos, cada cambio es una amenaza a la estabilidad y seguridad que el status quo les proporciona, incluso si este está lleno de fallos evidentes. Esta mentalidad de "miedo al cambio" es uno de los mayores obstáculos a superar.

Estrategia y comunicación

La clave para superar esta resistencia está en la estrategia de comunicación. No basta con introducir nuevas herramientas o procesos; es necesario guiar a la organización a través del cambio. Se requieren entrenamientos, talleres y equipos multidisciplinarios que trabajen juntos para eliminar los prejuicios y temores. El liderazgo debe ser el primero en abrazar el cambio, comunicando constantemente y de manera clara los beneficios a largo plazo para la organización.

La alianza final

A medida que la organización avanza en su adopción de la Arquitectura Empresarial, la resistencia interna comienza a transformarse en colaboración. Los líderes, que antes veían la innovación como una amenaza, ahora se convierten en campeones del cambio. Los empleados, por su parte, encuentran en la nueva estructura no una amenaza, sino una oportunidad para crecer y mejorar.

Sin embargo, la guerra por la innovación continúa. Aún hay batallas por librar y, con ellas, nuevas oportunidades de transformación. La verdadera victoria se encuentra en la capacidad de adaptarse y evolucionar.

Sobre SOAINT

SOAINT, con 18 años de experiencia, es una empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales. Especializada en hiperautomatización, modernización de aplicaciones, interoperabilidad, arquitectura empresarial y servicios de Data & AI, SOAINT colabora con partners estratégicos como Red Hat, IBM y AWS para ofrecer soluciones innovadoras, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Con su metodología propia, IterAE, SOAINT optimiza la gestión de proyectos mediante prácticas ágiles y DevSecOps, promoviendo la eficiencia operativa, la integración tecnológica y el cumplimiento normativo. Esta metodología acelera la transformación digital, asegurando la calidad y seguridad en cada fase del proyecto.

SOAINT cuenta con una sólida presencia en más de 9 países, incluyendo España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, lo que le permite ofrecer soporte local con un conocimiento global. Con más de 800 colaboradores y más de 300 clientes, SOAINT ha sido clave en la transformación digital de empresas de diversos sectores:

Servicios financieros: En colaboración con entidades como ITAÚ, Banco Sabadell, ScotiaBank, Coopeuch entre otros, SOAINT ha modernizado plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa y optimizar la experiencia del cliente.

Retail: Implementando soluciones de automatización para empresas como Grupo Bimbo, Alsea, Walmart, Telepizza entre otras, optimizando la gestión de inventarios y mejorando la experiencia omnicanal.

Seguros: Trabajando con compañías como Axa, Liberty, Reale, Sura entre otros, SOAINT ha mejorado la interoperabilidad y la gestión de datos, optimizando procesos y asegurando el cumplimiento de normativas.

Telco: Acompañando en procesos de transformación y modernización en empresas como Claro, Telefónica, Wom, Tigo entre otras, dando agilidad en la respuesta a sus clientes a necesidades y nuevos requerimientos

Además de estos casos de éxito, SOAINT ha guiado a múltiples empresas en su camino hacia la transformación digital, demostrando su capacidad para obtener resultados tangibles y sostenibles.

