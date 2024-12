Dimtech 3D Liderazgo Femenino para una Industria Sostenible

En el dinámico sector de la tecnología aplicada a la industria, surge Dimtech 3D, un spin-off de Tecnologías Dim que busca revolucionar los procesos industriales mediante el diseño 3D, la inteligencia artificial, el BIM (Building Information Modeling) y los Gemelos Digitales. Al frente de esta innovadora empresa se encuentra Ana María Bernardeau, arquitecta y CEO, cuyo liderazgo combina pasión por la tecnología y un firme compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

Ana, ¿qué te motivó a liderar una empresa tecnológica como Dimtech 3D?

Desde siempre, el espíritu emprendedor ha estado presente en mi familia. Mi padre, Enrique Bernardeau, dedicó su vida a la pintura de acuarelas para proyectos de arquitectura. Cuando el diseño 3D comenzó a imponerse en su sector, en lugar de resistirse, decidió reinventarse y emprender junto a nosotros. Por otro lado, mi hermano, Julio Bernardeau, diseñador de producto y especialista en Realidad Virtual, me mostró el enorme potencial de las nuevas tecnologías. Ellos me inculcaron la importancia de adaptarse a los cambios y me dieron el impulso necesario para liderar Dimtech 3D. Esa combinación de arte, tecnología y valores familiares es lo que me motiva cada día.

Aprendí que emprender y liderar una empresa tecnológica no siempre es fácil, pero mantener el foco en lo importante y en lo positivo siempre suma. Rodearte de personas que compartan tus valores y tu pasión hace toda la diferencia.

¿Cuál es la misión de Dimtech 3D y qué impacto buscan lograr en el sector industrial?

Nuestra misión en Dimtech 3D es clara: queremos transformar los procesos industriales mediante tecnologías como el diseño 3D, la inteligencia artificial y los Gemelos Digitales. Nos enfocamos en ofrecer soluciones innovadoras que optimicen la producción, reduzcan costos y minimicen el impacto ambiental. Además, buscamos impulsar la sostenibilidad y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9 e ODS 12), promoviendo una producción responsable y eficiente.

Han identificado un desafío importante en el sector textil relacionado con el escalado de tallas. ¿Cómo planean abordarlo?

El escalado de tallas es una tarea que todavía se realiza de forma manual en muchas empresas textiles, lo que provoca ineficiencia y desperdicio de materiales. En Dimtech 3D, estamos desarrollando una solución basada en inteligencia artificial y modelado 3D que automatice este proceso. La idea es generar de manera rápida y precisa todas las tallas a partir de un patrón base, adaptándose a distintos tejidos. Esto ayudará a las empresas a ser más competitivas, a reducir errores y a adoptar prácticas más sostenibles.

¿Qué papel juega tu equipo en el desarrollo de estas innovaciones?

Mi equipo es fundamental. Contamos con un grupo de programadores y artistas del modelado 3D que trabajan codo a codo para hacer realidad nuestras ideas. Su creatividad y dedicación nos permiten desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. El éxito de Dimtech 3D es el resultado del esfuerzo colectivo y del compromiso de cada miembro del equipo. Sin ellos, sería imposible alcanzar nuestras metas.

Como mujer y madre, ¿cómo afrontas el desafío de liderar una empresa tecnológica y mantener el equilibrio con tu vida personal?

No es fácil. Tengo dos hijos pequeños, de 7 y 2 años, y conciliar mi vida familiar con el liderazgo de una empresa supone una planificación constante y mucho sacrificio. Sin embargo, ser madre me ha enseñado a ser más eficiente y resiliente. Además, cuento con el apoyo incondicional de mi familia y mi equipo. Quiero demostrar que es posible liderar proyectos tecnológicos sin renunciar a la vida personal y, sobre todo, inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños en el mundo de la tecnología.

Dimtech 3D está comprometida con la sostenibilidad y la economía circular. ¿Qué iniciativas estáis desarrollando en esta línea?

Nos enorgullece ser socios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que refuerza nuestro compromiso con los ODS. Además, hemos participado en proyectos europeos como DigiCirc, enfocados en la bioeconomía circular, y en convocatorias como InTransit Innovate. Todas nuestras soluciones buscan reducir el impacto ambiental, optimizar recursos y fomentar prácticas de producción responsable. La sostenibilidad no es solo un objetivo para nosotros, es una forma de entender el desarrollo tecnológico.

¿Para terminar qué consejo darías a futuras mujeres emprendedoras que quieren entrar en el mundo de la tecnología?

Les diría que crean en sí mismas y en sus capacidades. La tecnología es un campo que necesita de nuestra visión y creatividad. Aunque el camino no siempre es fácil, cada desafío es una oportunidad para crecer. Es importante formarse continuamente, rodearse de un buen equipo y no tener miedo de pedir ayuda o colaborar con otros profesionales. La conciliación de la vida personal y profesional es posible con planificación y apoyo. Quiero que sepan que su contribución es valiosa y que cada vez somos más las mujeres que lideramos proyectos innovadores. El futuro es nuestro si nos atrevemos a construirlo.

Dimtech 3D: Innovación Tecnológica con Propósito Bajo el liderazgo de Ana María Bernardeau y con el apoyo de un equipo multidisciplinario de programadores y artistas 3D, Dimtech 3D está revolucionando el sector industrial con soluciones tecnológicas avanzadas y sostenibles. La combinación de inspiración familiar, compromiso con la innovación y una firme apuesta por la sostenibilidad sitúa a Dimtech 3D como una empresa preparada para afrontar los retos del futuro y contribuir al desarrollo de una industria más eficiente y responsable.