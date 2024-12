Spika Tech recibe el sello Madrid Excelente por su innovación en salud

Spika Tech, empresa líder en innovación tecnológica, ha recibido el sello de calidad Madrid Excelente por posicionarse como una referencia en innovación y desarrollo tecnológico con su proyecto VR-CARDIO, una solución no invasiva y revolucionaria basada en realidad mixta e inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico de trastornos cardíacos.

Esta empresa familiar que está fundada por una madre, la presidenta, y sus dos hijas, tiene ya 29 empleados y ha anunciado la creación de un fondo de inversión estratégico con la gestora de fondos de inversión alternativos (AIFM) irlandesa CIFRA Partners Ltd, con un total de 150 millones de euros.

Este fondo, denominado Spika Tech, tiene como objetivo acelerar la comercialización global de su sistema de detección temprana de arritmias VR-CARDIO. Además, este fondo financiará el desarrollo de los proyectos tecnológicos de la compañía en los verticales de salud, robótica y defensa, así como también permitirá mantener a la firma a la vanguardia de la innovación.

El fondo supone un hito importante en la trayectoria de Spika Tech, reforzando su compromiso de transformar sectores clave a través de tecnología disruptiva. VR-CARDIO, la solución estrella de la empresa, ya ha generado un gran interés en la comunidad médica y tecnológica por su sistema de navegación cardíaca sin precedentes y su capacidad para proporcionar una visión de 360° del interior del corazón de forma holográfica y estereoscópica. Al ser un método único y no invasivo, evitará la cateterización de miles de pacientes y generará importantes ahorros para los sistemas de salud.

El sistema está diseñado para mejorar la detección médica y reducir el riesgo en procedimientos clínicos complejos al permitir a los médicos visualizar el órgano vital en un entorno seguro y controlado, sin la necesidad inicial de procedimientos de diagnóstico invasivos. Además de la expansión y comercialización global de VR-CARDIO, el fondo se utilizará para desarrollar nuevos productos y tecnologías en campos como la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada.

Reconocimiento a la excelencia empresarial La obtención del sello Madrid Excelente, no solo refleja la calidad de la gestión de la entidad, sino que supone un compromiso con la apuesta por la mejora continua.

Para Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente, “es un gran honor certificar la excelencia de Spika Tech, cuyo proyecto VR-CARDIO nace para ayudar a las personas a prevenir problemas cardíacos y ha venido a revolucionar el sector de la salud, y está recibiendo multitud de reconocimientos a nivel europeo”.

Spika Tech busca consolidar su posición como actor clave en la transformación digital de múltiples industrias, incluidas la atención médica, la robótica y la defensa.

Sobre Madrid Excelente Es el sello de calidad avalado por el gobierno de la Comunidad de Madrid que actualmente cuenta con 224 empresas certificadas de la región.

Madrid Excelente, además de un reconocimiento, es una herramienta con múltiples ventajas: promueve la colaboración público-privada y networking mediante foros empresariales; ofrece formación en colaboración con escuelas de negocio de alto prestigio y reconoce las prácticas empresariales mediante premios nacionales, internacionales y una gala anual de Premios Excelentes.

En 2024 la Comunidad de Madrid ha alcanzado una cifra récord en el número de nuevas empresas distinguidas con el sello Madrid Excelente con la concesión de 42 nuevas acreditaciones, lo que supone un 147% más que en 2022.