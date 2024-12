Hiperautomatización; La clave para la evolución de los Servicios Públicos

SOAINT revela cómo su Programa de Hiperautomatización puede llevar la eficiencia y modernización de los servicios públicos al siguiente nivel.

Noviembre 2024 – SOAINT contribuye a la transformación de los servicios públicos a través de la implementación de la hiperautomatización, un proceso que integra tecnologías avanzadas como la automatización robótica de procesos (RPA), plataformas low-code/no-code (LCNC), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). Esta tendencia permite identificar y automatizar una amplia gama de procesos, mejorando la eficiencia y la precisión.

A medida que las expectativas de los ciudadanos aumentan y las presiones sobre las entidades gubernamentales crecen, la necesidad de modernización se ha convertido en una prioridad. La hiperautomatización no solo automatiza tareas manuales, sino que crea un ecosistema tecnológico colaborativo e interconectado que optimiza tanto los tiempos como los resultados. Se prevé que para 2026, el 80% las empresas hayan implementado aplicaciones o APIs de IA generativa, y los gobiernos no pueden permitirse quedarse atrás.

Un paso hacia la modernización y eficiencia Según Gartner, “la hiperautomatización ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia”. Hoy en día, muchos trámites gubernamentales siguen siendo percibidos como ineficientes, con largas filas, formularios físicos y procesos que consumen tiempo y recursos. La hiperautomatización está cambiando este panorama, haciendo que los trámites sean más rápidos, accesibles y eficientes tanto para los ciudadanos como para los desarrolladores y arquitectos de sistemas.

Beneficios de la hiperautomatización en los Servicios Públicos Procesamiento automático de solicitudes: Desde licencias hasta permisos, la automatización permite procesar solicitudes en minutos, validando información y documentos en tiempo real.

Reducción de errores humanos: La intervención humana en tareas repetitivas disminuye, reduciendo el riesgo de errores comunes. Los sistemas basados en IA permiten una validación de datos más rápida y precisa.

Interacción multicanal: Los ciudadanos pueden interactuar con los servicios públicos a través de diversos canales, como portales web, apps móviles y asistentes virtuales, optimizando la atención y la gestión simultánea de estas interacciones.

Toma de decisiones automatizada: Los sistemas de IA permiten analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones informadas, como la aprobación de solicitudes o la asignación de recursos, mejorando la eficiencia de las gestiones públicas.

Transparencia y trazabilidad: La digitalización de los trámites y su seguimiento automatizado incrementan la transparencia y permiten a los ciudadanos acceder en tiempo real al estado de sus solicitudes, lo que fortalece la confianza en las instituciones.

Desafíos a superar Implementar un programa de hiperautomatización presenta desafíos, como la resistencia al cambio en estructuras gubernamentales tradicionales, la necesidad de proteger los datos personales con robustas medidas de ciberseguridad, y garantizar la accesibilidad para todos los ciudadanos, especialmente aquellos sin acceso a herramientas digitales.

La Hiperautomatización como motor del futuro La automatización en los servicios públicos no es una simple tendencia, es una necesidad crítica para su evolución. Al implementar estas tecnologías, los gobiernos no solo optimizan su operativa interna, sino que también mejoran la percepción ciudadana, brindando servicios más eficientes, transparentes y accesibles.

A pesar de los desafíos, los beneficios de la hiperautomatización son innegables y representan una inversión estratégica en la transformación digital del sector público.

Sobre SOAINT

SOAINT, con 18 años de experiencia, es una empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales. Especializada en hiperautomatización, modernización de aplicaciones, interoperabilidad, arquitectura empresarial y servicios de Data & AI, SOAINT colabora con partners estratégicos como Red Hat, IBM y AWS para ofrecer soluciones innovadoras, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Con su metodología propia, IterAE, SOAINT optimiza la gestión de proyectos mediante prácticas ágiles y DevSecOps, promoviendo la eficiencia operativa, la integración tecnológica y el cumplimiento normativo. Esta metodología acelera la transformación digital, asegurando la calidad y seguridad en cada fase del proyecto.

SOAINT cuenta con una sólida presencia en más de 9 países, incluyendo España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, lo que le permite ofrecer soporte local con un conocimiento global. Con más de 800 colaboradores y más de 300 clientes, SOAINT ha sido clave en la transformación digital de empresas de diversos sectores:

Servicios financieros: En colaboración con entidades como ITAÚ, Banco Sabadell, ScotiaBank, Coopeuch entre otros, SOAINT ha modernizado plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa y optimizar la experiencia del cliente.

Retail: Implementando soluciones de automatización para empresas como Grupo Bimbo, Alsea, Walmart, Telepizza entre otras, optimizando la gestión de inventarios y mejorando la experiencia omnicanal.

Seguros: Trabajando con compañías como Axa, Liberty, Reale, Sura entre otros, SOAINT ha mejorado la interoperabilidad y la gestión de datos, optimizando procesos y asegurando el cumplimiento de normativas.

Telco: Acompañando en procesos de transformación y modernización en empresas como Claro, Telefónica, WOM, Tigo entre otras, dando agilidad en la respuesta a sus clientes a necesidades y nuevos requerimientos.

Además de estos casos de éxito, SOAINT ha guiado a múltiples empresas en su camino hacia la transformación digital, demostrando su capacidad para obtener resultados tangibles y sostenibles.

Para obtener más información visitar: soaint.com/