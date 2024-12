Vatel recibe el Premio de Honor a la 'Mejor Escuela de Negocios especializada en Turismo'

Vatel Hotel & Tourism Business School recibe el Premio de Honor a la "Mejor Escuela de Negocios Especializada en Turismo" durante la gala de los prestigiosos Best Hotel Awards, celebrada el 12 de diciembre de 2024 en el Auditorio del Museo Picasso de Málaga. Este galardón, un reconocimiento a la excelencia en la formación académica y profesional en el sector turístico, reafirma el compromiso de Vatel con la educación de calidad, la innovación y la preparación de líderes que transformen la industria hotelera y turística a nivel global.

Un legado de excelencia y proyección internacional Vatel España forma parte del prestigioso Grupo Vatel, una red internacional con más de 40 años de experiencia en la formación de líderes en la industria hotelera y turística. Fundado en Francia en 1981, el Grupo Vatel cuenta con una sólida trayectoria que combina tradición, innovación y excelencia académica. Con presencia en más de 30 países y una red de más de 55 campus, Vatel ha sido reconocido como la Mejor Escuela de Gestión Hotelera del Mundo en los Worldwide Hospitality Awards.

A nivel nacional, Vatel España se consolida como una de las instituciones educativas más prestigiosas en el ámbito de la formación en Dirección Hotelera y Turismo Internacional. Con campus en Madrid y Málaga, es parte de una red global que garantiza una experiencia multicultural única y una perspectiva global en la educación.

Con el respaldo del Grupo Vatel, Vatel España garantiza una formación que combina innovación, valores tradicionales de excelencia y una visión global para preparar a los líderes del futuro en la industria hotelera.

Programas académicos de alto nivel Los programas de Vatel España incluyen el Bachelor Degree in International Hotel Management y el MBA in International Hotel and Tourism Management, diseñados para formar líderes en la industria hotelera. Estas titulaciones combinan excelencia académica con una sólida formación práctica, adaptándose a las demandas actuales del mercado laboral global.

Desde el primer año, los estudiantes participan en prácticas en reconocidos hoteles nacionales e internacionales, obteniendo experiencia real y desarrollando competencias clave para su futura carrera. Los programas de Vatel España combinan teoría avanzada, formación práctica en entornos reales y una perspectiva global que permite a los estudiantes enfrentar con éxito los desafíos de un mercado laboral competitivo.

Excelencia académica e innovación metodológica En Vatel, la excelencia académica es un pilar fundamental. Su enfoque combina clases teóricas impartidas por profesores expertos con talleres prácticos y proyectos grupales. Además, su metodología innovadora incluye experiencias como el Business Game, Foro de Empresas Hoteleras y dinámicas como la Gastronomic Gymkhana, que potencian habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el liderazgo.

También, a corto plazo Vatel España trabaja en introducir el uso de simuladores de gestión hotelera y herramientas de realidad virtual para recrear experiencias del mundo real.

“La clave para el futuro del sector hotelero está en la calidad de la formación que ofrecemos hoy. En Vatel, no solo enseñamos cómo gestionar un hotel; enseñamos cómo transformar una industria. Este premio es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación,” señala Clara Manzano -Monís, General Manager de Vatel España.

Con premios como el otorgado por los Best Hotel Awards, Vatel reafirma su compromiso con la educación de calidad, preparando a los líderes que darán forma al futuro del turismo y la hospitalidad en un mundo cada vez más conectado y dinámico.