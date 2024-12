La estrategia de captación de talento que romperá moldes en 2025

En la actualidad, muchas empresas se enfrentan a un problema común: la dificultad para encontrar el talento adecuado en un entorno laboral cada vez más saturado y exigente. Los métodos tradicionales de selección, como los portales de empleo y las agencias de contratación, a menudo no logran captar perfiles realmente cualificados o alineados con los valores y necesidades de la organización.

En un mundo donde las oportunidades y los profesionales se encuentran en el entorno digital, las empresas necesitan una forma innovadora y eficaz de conectar con el talento: una estrategia que vaya más allá de lo convencional y aproveche al máximo las herramientas tecnológicas y las plataformas digitales.

Una nueva estrategia para alcanzar al mejor talento Imagina un modelo de captación que no espere a que los candidatos se postulen activamente, sino que vaya a buscarlos allí donde realmente están: en el mundo digital. La clave reside en llegar a los perfiles más cualificados, aquellos que no necesariamente están buscando un cambio, pero que encajan a la perfección con lo que tu empresa necesita.

Este modelo utiliza campañas publicitarias estratégicas en plataformas sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram y TikTok, identificando y atrayendo a los candidatos más idóneos mediante tecnología avanzada de segmentación y un mensaje adaptado a cada audiencia.

Ventajas clave: Por qué esta estrategia funciona Identificación de candidatos pasivos: No todos los grandes profesionales buscan activamente empleo. Este modelo permite conectar con perfiles de alto valor que normalmente no responderían a un anuncio tradicional.

Rapidez y precisión: La tecnología de segmentación permite reducir los tiempos de contratación, enfocando los esfuerzos en personas realmente alineadas con las necesidades de la empresa.

Resultados medibles y optimizables: Cada campaña es 100% medible. Es posible analizar en tiempo real la interacción, el alcance y los resultados obtenidos para optimizar el proceso de manera continua.

Candidatos que encajan con la cultura: Más allá de las habilidades técnicas, esta estrategia identifica perfiles que comparten los valores y la visión de tu empresa.

Un enfoque demostrado con resultados tangibles Este modelo ya ha sido implementado con éxito en diversas empresas europeas que enfrentan dificultades similares para atraer talento. Los resultados son evidentes:

Reducción de hasta un 50% en los tiempos de selección.

Incremento del 60% en la captación de candidatos pasivos.

Ahorro significativo en costes de procesos largos y poco efectivos.

Estas cifras demuestran que, con un enfoque estratégico y tecnología avanzada, es posible transformar por completo la forma en que las empresas construyen sus equipos.

La alianza que hace posible esta revolución Detrás de este innovador modelo está la colaboración entre Drivelop y Sodigital. Drivelop, con su amplia experiencia en el mercado español, y Sodigital, líderes en tecnología y publicidad social, han unido fuerzas para ofrecer a las empresas españolas una solución única: el Social Recruitment.

Si la empresa está lista para superar los retos relacionados con la contratación de personal y encontrar el talento que realmente se necesita, es momento de apostar por una estrategia innovadora y eficaz.

Descubrir cómo revolucionar el proceso de captación con Drivelop y Sodigital: Social Recruitment