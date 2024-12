LICUAS transforma los parques infantiles de Torrejón para disfrutar la Navidad en familia

En previsión de la llegada de las vacaciones navideñas, LICUAS, empresa referente en servicios urbanos y medioambientales, ha estado intensificando sus esfuerzos en la reparación y mejora de varios parques infantiles en Torrejón de Ardoz. Estas acciones forman parte del contrato de mantenimiento de las 151 áreas infantiles que la compañía gestiona en el municipio, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y agradables para las familias de la localidad madrileña.

Las últimas intervenciones se han centrado en la sustitución de tramos de vallado deteriorados, especialmente aquellos próximos a zonas ajardinadas donde el riego ha causado oxidación. Además, se han revisado elementos clave como el mobiliario urbano y los suelos amortiguadores, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y confort. Estas mejoras no solo prolongan la vida útil de los espacios infantiles, sino que también enriquecen la experiencia de las familias y visitantes, especialmente en esta época navideña.

Los espacios verdes en las ciudades son fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estos entornos naturales, como parques y jardines, no solo embellecen el paisaje urbano, sino que también ofrecen múltiples beneficios ambientales y sociales. La empresa LICUAS ha promovido durante mucho tiempo proyectos que incrementan la biodiversidad y mejoran el medio ambiente en las ciudades. Su compromiso con la creación y mantenimiento de áreas verdes ha contribuido significativamente a la sostenibilidad urbana. Además, estudios recientes indican que invertir en soluciones basadas en la naturaleza resulta más económico que optar por infraestructuras tradicionales. Estas alternativas naturales no solo son más rentables, sino que también aportan beneficios adicionales a las economías locales, fortalecen el tejido social y mejoran el entorno en general.

"Nuestro compromiso es mantener en óptimas condiciones los espacios de juego, fomentando el bienestar y la seguridad de los niños. En Navidad, estos lugares cobran aún más relevancia, ya que permiten a las familias disfrutar de la ciudad, fortaleciendo los lazos comunitarios y creando recuerdos inolvidables". – ha señalado el presidente de LICUAS, Joaquín Molpeceres. LICUAS cuenta con una plantilla de más de 400 especialistas en jardinería y profesionales del sector, con amplia experiencia y especialización en el mantenimiento y conservación de la infraestructura verde. La empresa ofrece servicios de limpieza y cuidado del entorno urbano utilizando sistemas y productos sostenibles con el medio ambiente. Entre sus servicios destacan el diseño de parques desde su concepción, pasando por su construcción, equipamiento y posterior mantenimiento, la restauración de jardines históricos, el mantenimiento de diversas zonas verdes y la gestión del arbolado.

LICUAS: Innovación y compromiso en el cuidado urbano Dentro de los trabajos de mantenimiento que realiza LICUAS, se utilizan técnicas innovadoras para cuidar y mantener los árboles en las ciudades, como por ejemplo, la endoterapia vegetal, un tratamiento fitosanitario consistente en inyectar tratamientos directamente en los troncos para combatir plagas y enfermedades de manera efectiva y respetuosa con el medio ambiente. Además, la empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, varios de ellos certificados como Técnicos Europeos en Arboricultura (ETT), lo que garantiza una gestión experta y segura del arbolado urbano.

LICUAS analiza las necesidades específicas de cada cliente y utiliza tecnologías de vanguardia para adaptarse a las particularidades de cada municipio, garantizando así un servicio eficiente, global, y de alta calidad. Con proyectos como el de Torrejón de Ardoz, LICUAS reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y la promoción de entornos urbanos más sostenibles y habitables, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al fortalecimiento de la vida familiar en los barrios.