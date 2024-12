Búho de la Suerte repasa los números ganadores de la Lotería de Navidad 2023

Como cada año, a medida que se acerca el 22 de diciembre es habitual repasar los números ganadores de los grandes premios de Lotería de Navidad del año anterior. Por eso, este año el repaso se hace sobre los números ganadores de La Lotería de Navidad 2023.

En El Búho de la Suerte, en el centro de Gijón, recuerdan con entusiasmo y una sonrisa en la cara los premios que tuvieron la suerte de repartir a sus compradores de Lotería.

El Gordo: el 88.008 El Gordo de la Lotería de Navidad 2023 fue el más tardío de la historia, y es recordado por ello. Nunca un primer premio había salido tan tarde, pero eso no quitó que quienes habían comprado ese número se llenaran de alegría al escuchar el “Cuatro millones de euros” de los Niños de San Ildefonso.

En El Búho de la Suerte, recuerdan con alegría haber dado suerte a una persona que compró allí un décimo del 88.008. “No teníamos décimos de El Gordo, el que vendimos fue sacado por máquina”, recuerda Borja desde la Administración de Lotería nº 5 de Gijón.

Otros premios que se repartieron en El Búho de la Suerte Además de un décimo del Gordo, en esta administración de Gijón también se vendieron cuatro quintos premios –45.853, 88.979, 01.568 y 57.421–, que celebraron de igual forma. “No son premios tan grandes, pero repartirlos hace la misma ilusión”.

Hacía tiempo que esta administración de Gijón no era tan agraciada en el Sorteo de Navidad, así que la celebración en 2023 fue mucho mayor.

Además, también fueron agraciados durante el Sorteo del Niño, en el que el Búho de la Suerte había vendido décimos del primer y el tercer premio.

La esperanza de dar premios cada año Borja y su equipo confían en seguir dando premios. “Siempre es una alegría dar premios en la Lotería de Navidad, no solo por nosotros sino por todas las personas que confían y compran Lotería en El Búho de la Suerte”.

Comprar Lotería de Navidad es una tradición en España desde hace décadas, y cada vez son más las familias que se unen a ella. Para administraciones de Lotería como El Búho de la Suerte, repartir premios hace que el inicio de las navidades sea mucho más especial, y esperan con ilusión que el 22 de diciembre los Niños de San Ildefonso canten uno de sus números para repartir alegría entre sus vecinos.