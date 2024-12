Carolina Díez publica ‘Desde el cristal’, una historia de resiliencia y superación.

CÍRCULO ROJO.- Para Carolina Díez, escribir ha sido un desahogo. “Según iba viendo como iba superando las adversidades algunas de forma gloriosa, otras no tanto pero siempre fuerte me hizo pensar. ¿Por qué no intentar ayudar a personas que necesiten motivación o un empujón a través de un hecho real?”, explica ella misma.

‘Desde el cristal’ es una historia de resiliencia, en la que la propia Carolina describe cómo ha sabido adaptarse a las adversidades. “Este libro va dirigido a todas las personas que estén pasando un momento no tan bueno, personas que necesiten un chute de motivación. Transmitiendo que todo se puede conseguir”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “nunca se va a imaginar lo que va a ir ocurriendo y va a hacer que no puedas dejar de leer y es un libro que de repente estás sonriendo mientras lees que de pronto echas a llorar, por eso la definición perfecta es una caja de sorpresa”.

SINOPSIS

Una mezcla de desesperación y valentía por salir hacia adelante hace que esté dispuesta a enfrentarme a cualquier reto.

Voy a demostrar que, aunque la vida empuje al abismo, se puede volar más alto que nunca.

‘Desde el Cristal’ una historia de poder y supervivencia basada en un hecho real, que demuestra que en medio de la adversidad se puede encontrar la fuerza para enfrentarse a todo.

«Las tormentas más fuertes forjan los corazones más valientes.»

AUTORA

CAROLINA DIEZ

17 de junio de 1996. He crecido y me he formado en la costa malagueña.

Y con solo 22 años emprendí en Granada.

Actualmente, iniciándome como escritora para dar una nueva visión a la superación personal a través de un hecho real.