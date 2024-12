INTEDYA, sobrevivientes y familiares del accidente de los Andes lanzan 'Damos Vida'

INTEDYA, en colaboración con los sobrevivientes y familiares del accidente de los Andes y los familiares de los que no volvieron, lanza "Damos Vida", una iniciativa global para fomentar la donación y trasplante de órganos, que busca crear conciencia y aportar conocimiento sobre la importancia de este acto altruista, así como salvar vidas en todo el mundo. Este ambicioso proyecto no solo ofrece una serie de eventos inspiradores, sino que también destaca la necesidad urgente de un marco legal y logístico que soporte y apoye el transporte y la donación de órganos, algo que sigue siendo un reto en muchos países.

¿Qué es "Damos Vida"? "Damos Vida" será una plataforma de sensibilización y acción social, impulsada por INTEDYA, que busca movilizar a la sociedad civil, autoridades gubernamentales, instituciones, organizaciones y asociaciones en torno a la necesidad de promover la donación y el trasplante de órganos. Inspirado en los testimonios conmovedores de los sobrevivientes del trágico accidente de los Andes en 1972, este proyecto tiene como objetivo principal inspirar solidaridad y empatía, resaltando la importancia de los actos generosos que pueden salvar vidas.

La iniciativa consistirá en una serie de eventos en distintos países, donde los sobrevivientes compartirán sus historias de resiliencia y superación, y donde expertos en salud pública, autoridades y organizaciones internacionales debatirán sobre la urgencia de crear mecanismos que faciliten la donación de órganos a nivel mundial.

Finalidad y misión del proyecto La misión de "Damos Vida" es clara: salvar vidas a través de la donación de órganos, creando un impacto global mediante la sensibilización y la acción comunitaria. En muchos países, la escasez de donantes y la falta de infraestructura para el transporte de órganos suponen una barrera crítica para miles de personas que esperan un trasplante. "Damos Vida" tiene como meta cambiar esta realidad, fortaleciendo el tejido social y alentando a los gobiernos y organizaciones a actuar con rapidez y eficiencia.

Responsabilidad corporativa y logística de INTEDYA INTEDYA, fiel a su compromiso con la responsabilidad corporativa, no solo apoya esta iniciativa mediante la gestión y organización de los eventos, sino que asume un papel crucial en el despliegue de acciones logísticas que incluyen la selección de países y fechas, coordinación con autoridades locales y socios estratégicos, y la gestión integral de cada evento.

"Damos Vida" destaca la importancia de un enfoque colaborativo para promover cambios en las legislaciones locales y mejorar los marcos asistenciales que regulan la donación y el trasplante de órganos. A través de la cooperación entre el sector privado, autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales, el proyecto busca generar un impacto sostenible y duradero en la sociedad.

Una llamada urgente a la solidaridad: incentivar el transporte de órganos En un mundo donde cada minuto cuenta, el transporte urgente de órganos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, no todos los países cuentan con los recursos necesarios para garantizar que los órganos lleguen a los pacientes a tiempo. "Damos Vida" busca fomentar una red internacional de cooperación que permita mejorar las condiciones de transporte de órganos, creando un sistema eficiente que beneficie a las familias más necesitadas.

Esta urgencia, acompañada por la recaudación de fondos a través de donaciones y patrocinadores, permitirá que "Damos Vida" no solo cubra los costos de los eventos, sino que también apoye económicamente a asociaciones locales comprometidas con la donación de órganos, fortaleciendo el tejido social y promoviendo una mayor conciencia en la población.

Participación de actores clave: Sociedad civil y organismos internacionales Una de las características más relevantes del proyecto es la colaboración de representantes de la sociedad civil, asociaciones, instituciones, organizaciones y autoridades gubernamentales de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales también tendrán un papel destacado en los eventos, facilitando el diálogo entre actores clave y promoviendo la cooperación en torno a la donación de órganos.

Cada evento incluirá paneles de discusión con expertos en salud pública, sobrevivientes del accidente de los Andes, y representantes de asociaciones dedicadas a la donación de órganos. Estos espacios serán una oportunidad única para discutir las barreras y oportunidades en la promoción de la donación de órganos, así como para establecer soluciones prácticas que puedan ser implementadas en diferentes países.

Eventos inspiradores y testimonios conmovedores El corazón de "Damos Vida" son los testimonios de los sobrevivientes del accidente de los Andes, quienes, enfrentados a situaciones extremas, tomaron decisiones difíciles que finalmente les permitieron sobrevivir. Sus historias, de coraje, solidaridad y resistencia, servirán como inspiración para las comunidades y las autoridades en cada uno de los eventos.

Los participantes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano relatos conmovedores que subrayan la importancia de la generosidad humana y cómo un acto de donación puede transformar vidas. Además, se organizarán sesiones de preguntas y respuestas donde el público podrá interactuar directamente con los oradores y panelistas.

Unirse a "Damos Vida": una Iniciativa que salva vidas "Damos Vida" no es solo un evento, es un movimiento global que busca generar cambios reales y salvar vidas a través de la donación de órganos. Se invita a todos a participar en estos eventos llenos de testimonios emotivos y debates enriquecedores que recuerdan el poder de la solidaridad y la capacidad humana para superar los desafíos más difíciles.

Juntos, se puede cerrar la brecha entre la insuficiente donación y la necesidad de órganos, y ofrecer una segunda oportunidad a miles de personas alrededor del mundo. Unirse a "Damos Vida" en este viaje para salvar vidas y ser parte de un cambio positivo y sostenible.

¡Esperan a todo el mundo en "Damos Vida"!