Entrevista a Ainhoa Ordozgoiti, Manager General de BELCA S.A.

Se vive una época de cambios en los sistemas de envasado que nos encaminan a sistemas más productivos y eficientes que trabajen con materiales más respetuosos con el Medio Ambiente.

BELCA lleva una trayectoria de 35 años en el mercado ofreciendo soluciones de envasado y cuenta con una amplia cartera de clientes con máquinas instaladas y una potente red comercial y de distribuidores que cubren el mercado nacional e internacional. Ha conseguido fidelizar a sus clientes y que amplíen o renueven sus instalaciones como símbolo de confianza en la marca.

¿Cómo se adapta BELCA a estos cambios y exigencias del mercado?

Nuestra premisa es ayudar a nuestro cliente en su proceso de producción, acompañarle con lo todo lo que necesita, así que nos adelantamos a todas estas novedades. Aplicamos nuevos sistemas y tecnologías en las máquinas nuevas y también en las instaladas, con ayuda de nuestro servicio SAT. Se trata de adelantarnos continuamente para que el cliente no se tenga que preocupar y ofrecerle la posibilidad de tener un diseño totalmente personalizado para su producto.

Para seguir el proceso de innovación y dar servicio a tantos años de historia necesitaréis un equipo importante.

Las personas de BELCA y cómo se vuelcan al cliente es una de las cosas que nos ha hecho estar donde estamos.

En el último año, hemos reforzado especialmente nuestro equipo de Oficina Técnica, fabricación y servicio técnico. Queríamos abarcar nuevos desarrollos sin perder de vista las máquinas ya instaladas. Actualmente, disponemos de un importante equipo de diseño, programación y fabricación que nos permiten abarcar cualquier solución de envasado actual. El equipo comercial tiene mucho conocimiento en soluciones y sistemas de envasado y escucha al cliente para con todo el equipo proponerle la mejor solución.

¿Es posible mantener coordinados tantos equipos sin perder agilidad en la respuesta?

En BELCA tenemos como máximas dos palabras: Compromiso y Cercanía. No dudamos en poner todos los recursos necesarios para mantener esas premisas y eso pasa para que todos los equipos funcionen al unísono y de forma coordinada.

La trasmisión de conocimiento e información entre departamentos es permanente y esto tiene varias ventajas: Nos da mucha flexibilidad, todos conocemos de alguna forma al cliente y el know how está más distribuido. Con estas premisas podemos diseñar y fabricar cualquier proyecto, sea del tamaño que sea, con garantías de calidad y de ofrecer la solución ajustada que el cliente necesita.

¿Cómo consigue BELCA cumplir con el principio de Cercanía?

En este 2024 hemos inaugurado dos show-rooms en Murcia y Lepe con el objetivo de acercar nuestros productos y nuestro equipo de asistencia SAT, de forma presencial, a nuestros. Con estas dos nuevas instalaciones pretendemos reducir considerablemente las distancias y acercarnos a nuestro objetivo de estar a menos de 4 horas de cualquier cliente.

También hemos acometido una importante reforma del show-room de Aduna para sacar el máximo partido a sus 2.500 metros cuadrados y convertirlo no solo en una exposición, sino en un centro de pruebas para que nuestros clientes vean sus productos trabajando en nuestras máquinas.

Estas instalaciones nos permiten realizar formación interna y externa constante.

No olvidemos también el gran trabajo del equipo SAT que está repartido por toda la geografía española y que apoya, virtual y presencialmente, a los equipos de nuestra amplia red de distribuidores internacionales. Todo este conjunto de factores nos permite mantener esta premisa de cercanía de la que nos sentimos orgullosos.

¿Ha variado sustancialmente el catálogo de productos que ofrecéis?

Incorporamos constantemente nuevas máquinas a nuestro catálogo de productos. Nos hemos especializado en una serie de familias de máquinas, como son flow-pack y retráctil, pero abarcamos la mayoría de las soluciones de envasado con diversas alianzas para poder ofrecer a nuestros clientes líneas completas para sus necesidades. Podemos decir con plena garantía que abarcamos cualquier solución actual y que estamos trabajando ya en futuras soluciones, poniendo el foco tanto en la productividad, como en la eficiencia energética y, sobre todo, en el empleo de materiales cada vez más finos y procedentes de la denominada Economía Circular.

¿Es difícil la adaptación de vuestras máquinas a estos nuevos materiales?

Este 2025 vamos a cumplir 35 años como empresa. Desde el principio hemos mantenido el control sobre el diseño y las innovaciones que hemos ido introduciendo. Este bagaje de conocimientos nos permite adaptar y personalizar las máquinas a las necesidades tanto del cliente como de la industria y, adaptarnos a los nuevos materiales que van apareciendo. Para nosotros, es parte de lo que hemos tenido siempre presente.

Con los nuevos materiales de economía circular, compostables o con base de papel no ha sido diferente; disponer de un cohesionado equipo de Oficina Técnica y fabricación, que cuentan con el reporte de un preparado equipo comercial y de SAT, nos permite afrontar cualquier cambio sin mayor alteración de nuestra forma de trabajar y siguiendo nuestro desarrollo normal. Y a lo que preguntas de si es fácil o difícil, sólo tengo que indicar que cuando algo es posible y dispones de los medios y el conocimiento, solo hace falta querer poner el foco y poner la maquinaria en marcha.

¿Tenéis presencia en ferias y exposiciones?

Al margen de disponer de los 3 show-rooms permanentes, presentamos nuestras novedades cada año en las ferias más estratégicas. En 2024 hemos estado en Fruit Attraction, en Madrid, así como en múltiples ferias en todo el mundo dando apoyo a nuestros distribuidores.

¿Qué inversiones tenéis previstas este próximo año?

Como ya te he comentado antes, no dudamos en poner los recursos que sean necesarios para que nuestros propósitos se cumplan. He mencionado los 3 show-rooms y que estamos reforzando el equipo. Además, estamos invirtiendo internamente en optimizar los procesos, tecnología y digitalización y en la parte más sensible de cualquier empresa: las personas. Disponer de un equipo humano preparado y motivado es la base para no perder nuestra esencia de empresa muy cercana a nuestros clientes.

¿Cuáles son vuestros planes de futuro?

Uno de nuestros principales objetivos es intensificar aún más nuestra presencia internacional. Estamos ya presentes en más de 25 países y tenemos el firme propósito de abrir nuevos mercados de la mano de nuestros distribuidores en las zonas donde nuestra presencia es limitada. Queremos hacer llegar nuestra ilusión y determinación, desde la convicción que podemos aportar mucho en el desarrollo de la industria del envase y embalaje, creando nuevos sistemas y productos y facilitando la mejora de los actuales. Pero, sobre todo, como acabo de indicar, no perdiendo de vista nuestra esencia de empresa familiar, en constante crecimiento, pero con los valores propios que nos caracterizan.