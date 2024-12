Los regalos más originales en la Feria de Artesanía de Navidad

Durante todo el mes de diciembre, de 1 a 30, la trigésima séptima edición de la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA) presentará las propuestas artesanas más originales con los 132 puestos. Ceramistas, alfareros, bisuteros, marroquineros, grabadores, tallistas de madera, joyeros y orfebres, decoradores de telas, sombrereros, jugueteros o vidrieros artísticos, entre otros, presentarán sus productos para sorprender a un público que, cada año, espera esta cita en el Paseo de Recoletos, entre Cibeles y Colón.

“Este es un magnífico escaparate no solo de la auténtica artesanía regional, sino también de la de otras comunidades autónomas. Se ha consolidado como la más importante muestra del regalo artesano, que destaca por su calidad y diseño. Hay productos de elaboración propia que no se pueden encontrar en otros lugares” explican los organizadores, que esperan este año superar los visitantes, tanto madrileños como turistas, que se acercan cada año a este escaparate del arte español.

Esta Navidad, la originalidad pasa por regalar artesanía. Un producto único, ya que no hay dos piezas iguales, elaborado con cariño y que transmitirá todo el afecto y detalle a los seres queridos.

La feria en cifras Solo el año pasado, la cifra de visitantes superó hasta en un 62% las cifras de 2022 con más de 300.000 personas, aunque este año se prevé que se rompan todos los récords.

“Este sábado pasaron por la feria 32.800 personas, un 120% más de visitantes que en la misma fecha del año pasado. Eso nos hace pensar en una edición con más público que nunca buscando algo único para estas navidades” explican desde AMOA.