Repara tu Deuda Abogados cancela 45.000 € en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado sufrió el cierre de la empresa en la que trabajaba y no consiguió devolver los créditos solicitados Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Sevilla (Andalucía) una deuda que ascendía a 45.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “el deudor solicitó préstamos para la adquisición de un coche para acudir al trabajo. Sin embargo, la empresa en la que trabajaba comenzó a tener problemas de liquidez y, en consecuencia, retrasó las nóminas. A raíz de esta situación, se vio en la obligación de solicitar préstamos para poder abonar todos los gastos puntualmente. Tras ello, la empresa cerró. Más tarde, consiguió un empleo estable en otra ciudad y necesitó adquirir un vehículo nuevo (el anterior se le había estropeado). Posteriormente, volvió a su ciudad a trabajar, pero con un sueldo más bajo. Todas estas circunstancias le llevaron a caer en un estado de sobreendeudamiento”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla (Andalucía) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo queda libre de los importes pendientes.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre de 2015. Pocos meses antes, España había puesto en marcha este mecanismo previsto para que personas en estado de insolvencia pudieran cancelar las deudas que habían contraído al no poder hacerle frente.

El despacho de abogados ha logrado que particulares y autónomos puedan empezar una nueva vida financiera, dejando atrás todos sus problemas económicos. Hay que señalar que en todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos a la hora de comprar una vivienda, pequeños empresarios que crearon un negocio o que hicieron inversiones con resultados negativos, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado las consecuencias económicas de su estado, etc.

