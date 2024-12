Dypromac revoluciona la industria con robots de pintura versátiles y eficientes

Son muchos los oficios físicamente exigentes en los que cada vez es más y más difícil encontrar trabajadores, y el sector de la pintura no es una excepción. La escasez de pintores cualificados es una problemática creciente que afecta a una gran variedad de industrias. Las razones detrás de esta tendencia son múltiples: condiciones laborales exigentes, falta de especialización entre los nuevos trabajadores y un entorno cada vez más competitivo, donde los oficios manuales no siempre son vistos como opciones atractivas para las generaciones más jóvenes. Esto ha llevado a las empresas a buscar alternativas para mantener la calidad y la eficiencia de sus procesos, siendo la automatización y las soluciones robóticas una de las respuestas más prometedoras a este desafío.

El primer sector en el que los procesos de aplicación de pintura se han automatizado casi en su totalidad es el sector de la automoción, grandes empresas con una capacidad económica al alcance de pocas compañías, y que han realizado diseño y construcción de plantas enteras, robots de pintura, cabinas hermetizadas, zonas de secado de las piezas, etc.

El problema de este tipo de instalaciones es que hay una gran cantidad de elementos además del robot de pintura que son totalmente personalizados en cada proyecto, que hacen inviables económicamente abordar estas operaciones por empresas de menor tamaño, no solo por el coste de la instalación, sino también por que en muchas ocasiones introducir cabinas, sistemas de elevación desde donde llegan las piezas, etc. Obligan a modificar o cambiar al completo la infraestructura de la fábrica o negocio, siendo en ocasiones necesario el trasladarse a otras instalaciones y siendo opciones que pocas pymes pueden permitirse realizar.

Soluciones robóticas adaptadas a las necesidades reales DYPROMAC empresa líder a nivel nacional en soluciones robóticas, ha detectado este problema, no todas las empresas pueden cambiar de instalaciones o delimitar buena parte de las mismas a una cabina cerrada, con los costes y restructuración de los distintos puestos que esto conlleva.

Es por ello que tras verse en esta tesitura en distintas ocasiones Dypromac ha diseñado una solución robótica completa y estandarizada, para automatizar cada etapa del proceso de pintura de manera eficiente, precisa, segura.

Esta innovadora solución permite que podamos pintar sin la necesidad de una cabina cerrada, tanto por el robot utilizado como por el diseño y morfología de la instalación, la cual se entrega con su marcado CE correspondiente para que este operativo desde el minuto 1 de su entrega. El control y manejabilidad del operario sobre la instalación es total permitiéndole seleccionar la receta (aerosol) que queremos aplicar en cada momento, y en caso de que se adquiriera el sistema de giro como accesorio también tendría acceso al sentido y velocidad del sistema donde se sitúa la pieza. Gracias a la capacidad de personalización que ofrece el sistema garantizamos un perfecto acabado en cada pieza y la posibilidad de pintar piezas u objetos totalmente distintos.

Esta solución se entrega con los siguientes elementos:

Robot colaborativo de última generación, que trabaja de manera fluida junto a los operarios, garantizando una máxima flexibilidad y seguridad. La tecnología robótica aplicada al proceso de pintura no solo mejora la velocidad de aplicación, sino también la calidad y uniformidad del acabado final, incluso en las aplicaciones más complejas. Consiguiendo la posibilidad de trabajar sin celda de seguridad, sin cabina cerrada, y con una gran facilidad en la programación de los movimientos.

Cabina multicontrol, diseñada y fabricada por Dypromac la cual entregan a cliente con ruedas para facilitar y optimizar el transporte y posicionamiento del mismo. Junto a la cabina se entrega, tablet y controladora del robot, donde se realiza la programación y distintos movimientos a realizar por el robot, con un software sencillo y fácil de entender por los operarios que supervisen la instalación. Controlador del sistema de pintura por el que se puede determinar los distintos parámetros de trabajo del sistema de pintado (receta): Caudal de pintura, aire central y aire del abanico. De esta manera, a través de la pantalla HMI se tiene acceso a las distintas recetas que el robot podrá seleccionar dependiendo de la zona y pieza a pintar. Incluyendo también la cabina, los cuadros neumáticos y eléctricos pertinentes.

Peana de acero inoxidable, donde se colocaría el robot colaborativo.

Sistema y equipos de pintura de última generación de Dürr, diseñado para maximizar la eficiencia del proceso, minimizando el desperdicio de material y garantizando una cobertura homogénea. Estos sistemas se integran perfectamente con el robot colaborativo, optimizando tanto la dosificación de pintura como la calidad de la capa aplicada.

Un paso hacia el futuro de la pintura industrial Con esta aplicación Dypromac ha conseguido dar solución a muchas pymes que necesitan una instalación económica, fácil de transportar y sobre todo muy versátil, al poder modificar los movimientos y pintar diferentes piezas fácilmente, y dando la posibilidad a los operarios de acceder al puesto de trabajo, para la retirada de las piezas pintadas de manera rápida.

En conclusión, con esta nueva solución robótica completa se puede automatizar el proceso de aplicación de pintura, incrementando la eficiencia y la calidad del proceso, y ofreciendo una solución integral que simplifica la implementación, minimiza los costos operativos y mejora los tiempos de producción, dando un paso gigantesco hacia el futuro de la industria de la pintura.