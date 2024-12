Las Navidades perfectas empiezan con un libro

La Navidad es, sin lugar a dudas, una de las mejores épocas del año para leer. Rivalizando con el verano, temporada durante la cual los aficionados a la lectura aprovechan para llevarse en la maleta las lecturas pendientes, es en Navidad cuando se crea el ambiente perfecto para sumergirse en un buen libro: el sofá, la manta, una taza caliente y la luz del hogar atrapan a cualquiera, frente al frío y la oscuridad prematura de la calle.

Estas fechas que llegan al ritmo de los cascabeles y los villancicos traen a las librerías infinidad de novedades y de títulos para todos los públicos. En Libro Ideas se pueden encontrar un catálogo variado y extenso con muchos de estos libros; tanto para leer como para regalar durante las fiestas.

Un clásico, un acierto

Al siglo XIX, que marcó un punto de inflexión en las costumbres navideñas con la aparición de la figura de Papá Noel, las cenas familiares y la decoración del árbol, la humanidad le debe también a este siglo la escritura de historias que casan perfectamente con la del invierno. Son muchos los cuentos y las fábulas que tradicionalmente han llenado las casas de historias de nieve y encuentros mágicos.

Para las personas indecisas que nunca saben qué leer o regalar, siempre es buena opción optar por un clásico. Un ejemplo perfecto es Cuentos de Navidad para noches de Invierno, una antología ilustrada y colorida, que recoge relatos de grandes escritores del siglo XIX, entre los que se encuentran Arthur Conan Doyle (con un relato protagonizado por Sherlock Holmes), Sir Walter Scott, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez o Cecilia Böhl de Faber, y por supuesto Charles Dickens.

Y, a propósito de Dickens, uno de los autores más icónicos en estas fechas gracias a su celebérrimo Cuento de Navidad, en Libro Ideas puedes encontrar gran variedad de ediciones de esta historia, como es el caso de la nueva edición anotada de Akal que además de narrar la historia del malhumorado señor Scrooge y sus fantasmas, profundiza en el apasionante proceso de escritura de Dickens. El amplio catálogo de esta librería acoge también otros cuentos del escritor, recopilados en antologías como Cuentos de Navidad en la edición de Alianza o en la edición homónima y conmemorativa de Penguin Clasics.

Y si, como a Dickens, al lector le apasiona la unión entre la Navidad y los fantasmas, le gustarán los escalofriantes Cuentos Victorianos de Fantasmas para Navidad.

Un crimen a la lumbre de la chimenea

Si lo que le gusta al lector resolver un buen misterio sin salir del calor de su casa, no hay nada como sumergirse en los libros de la colección Cozy Mystery y en algunos de sus títulos como Navidad, dulce Navidad o Blanca Navidad y café negro, o leer a la siempre genial Agatha Christie con sus Navidades Trágicas. No hay mejor manera de enfrentar una tarde de frío que dejarse llevar por una historia de suspense.

Y en la línea de esta combinación de lo hogareño y lo terrorífico, Cuatro delitos antes de Medianoche, El asesinato de Santa Claus, Misteriosa Noche de Paz y Navidades de miedo son otros de los ejemplares de misterio y terror que se pueden encontrar en el catálogo de Libro Ideas.

Romance bajo el muérdago

Una buena adquisición para esos lectores que esperan todo el año a que llegue la Navidad y poder poner los adornos, que ven religiosamente cada año películas como Love Actually, visten con jerseys de reno y fantasean con un romance de película con aroma a galletas de jengibre, son las novelas perfectas como Besar a un elfo, Inesperadas Navidades, o Una navidad muy fun, fun, fun, la última publicación de Megan Maxwell, la autora más relevante de la literatura romántica en España, cuyos títulos abundan en las tiendas de Libro Ideas.