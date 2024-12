Licuas avanza en la creación de la Familyteca en Tres Cantos, fortaleciendo la convivencia comunitaria

La empresa Licuas continúa en la construcción de la Familyteca en Tres Cantos, un proyecto emblemático que junto a COARSA y el estudio de arquitectura FRADE Arquitectos, se posiciona como referente en el sector de infraestructuras y servicios medioambientales. Este centro cívico y de ocio familiar, ubicado en el Paraninfo de la zona norte de la ciudad, busca consolidarse como un espacio único para aprender, participar y entretenerse, promoviendo la convivencia intergeneracional.

Inversión y compromiso con la comunidad Con una inversión cercana a los 5 millones de euros, la Familyteca se erige como una de las iniciativas más destacadas del programa municipal para esta legislatura. La ceremonia de colocación de la primera piedra, celebrada en febrero de 2024, fue presidida por el alcalde Jesús Moreno y el concejal de urbanismo y obras, Javier Juárez de la Morena, quienes destacaron la importancia de este proyecto para las familias tricantinas.

Recientemente, se ha completado el cerramiento prefabricado de hormigón de la estructura. Actualmente, se está avanzando en la instalación de la cubierta utilizando paneles Thermochip, que posteriormente serán revestidos con zinc para garantizar su durabilidad. En el interior, se están realizando divisiones y cámaras, y se está comenzando a montar la carpintería metálica

Desafíos técnicos: la escalera circular de hormigón visto Uno de los principales desafíos de la obra ha sido la construcción de una escalera circular de hormigón visto, diseñada para que el peto y la losa se fundan sin mostrar juntas visibles. Para lograr la curva cerrada requerida, se ha empleado un encofrado especializado compuesto por listones de madera, tablex y cartón LHL, permitiendo obtener un acabado continuo y estéticamente impecable.

Un espacio para la convivencia intergeneracional La Familyteca, con una superficie de 2.500 metros cuadrados de superficie construida, está diseñada para fomentar la convivencia entre generaciones. El edificio contará con espacios multiusos para diferentes grupos de edad, talleres medioambientales, salas de lectura, un auditorio para eventos culturales y un restaurante destinado a celebraciones y actividades formativas en torno a la gastronomía.

El diseño arquitectónico de la Familyteca, a cargo del arquitecto Juan Pablo Frade (FRADE Arquitectos), se caracteriza por su sencillez y funcionalidad. El edificio presenta una cubierta a dos aguas y se organiza alrededor de un patio central, que servirá como núcleo de las actividades y talleres medioambientales. Esta configuración no solo proporciona un entorno estéticamente agradable, sino que también promueve la sostenibilidad y el contacto con la naturaleza.

La construcción de la Familyteca en Tres Cantos enriquece la oferta de espacios dedicados al ocio y la cultura, reforzando el tejido social al proporcionar un lugar de encuentro para todas las generaciones. Este proyecto se suma a otras iniciativas en el Paraninfo, como la construcción de una nueva biblioteca y un teatro, consolidando esta área como un referente cultural y social en la región.

Licuas: liderazgo en infraestructuras y servicios medioambientales La participación de Licuas en la construcción de la Familyteca demuestra su capacidad para llevar a cabo proyectos que responden a las necesidades de las comunidades locales. Con más de 25 años de experiencia en el mantenimiento de mobiliario urbano y áreas infantiles, Licuas se consolida como un referente en la construcción y mantenimiento de instalaciones que promueven el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Licuas ha demostrado un firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad en todos sus proyectos. La empresa implementa prácticas respetuosas con el medio ambiente y utiliza materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las infraestructuras que desarrolla. Este enfoque asegura que las instalaciones, como la Familyteca, no solo cumplan con los estándares actuales, sino que también se mantengan relevantes y útiles para las futuras generaciones.

Proyección de futuro y expansión de servicios Mirando hacia el futuro, Licuas continúa explorando oportunidades para expandir sus servicios y llevar su experiencia a nuevas áreas. La empresa se mantiene atenta a las tendencias emergentes en infraestructura y sostenibilidad, asegurando que sus proyectos futuros sigan contribuyendo positivamente al desarrollo urbano y al bienestar de las comunidades a las que sirve.

Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de Licuas, ha expresado su satisfacción y destacó que este proyecto refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de infraestructuras que fomentan la convivencia intergeneracional y el bienestar de la comunidad. Molpeceres enfatizó la importancia de crear espacios que promuevan el aprendizaje y el entretenimiento para todas las edades, reafirmando la misión de Licuas de contribuir al progreso social y urbano.

La construcción de la Familyteca en Tres Cantos es un testimonio del liderazgo de Licuas en el sector de infraestructuras y servicios medioambientales. Este proyecto no solo proporcionará un espacio vital para la comunidad, sino que también refleja el compromiso de Licuas con la calidad, la sostenibilidad y la innovación. A medida que la empresa avanza, continúa consolidando su posición.