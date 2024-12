Uno de los mejores planes para las noches de Navidad

Una de las cosas más características que tienen las navidades son las noches en familia. La gran mayoría de personas, al menos, durante alguna Nochebuena o Nochevieja seguro que ha disfrutado de alguna partida a algún juego de cartas o al clásico bingo. Esta tradición tan popular como las propias uvas, sirve para estrechar lazos y amenizar unas noches que, por norma habitual, son algo más largas.

A día de hoy existen muchas más alternativas en cuanto a juegos de mesa se refiere para hacer que estas noches sean mucho más divertidas. Tan solo hace falta echar un vistazo a Juegos de la mesa redonda, para darse cuenta de todos los juegos de mesa que hay en el mercado y que son una alternativa mucho más divertida que el propio bingo o las clásicas cartas.

Juegos de mesa para Nochebuena y Nochevieja Prácticamente, cada semana llegan una gran cantidad de novedades de juegos de mesa perfectos para disfrutar con la familia y, lo más divertido, es que estos cuentan con una gran variedad de temáticas diferentes.

Juegos como Castle Builder convierten a los jugadores en constructores de castillos, mientras que otros como Proyecto Arrecife les permite crear su propia expedición científica a lo largo de los mares. También existen alternativas más clásicas si los jugadores prefieren pasar una noche de preguntas y respuestas, por ejemplo, la línea Smart 10 que estrena juego con su nueva edición Smart 10 Familiar.

¿Por qué juegos de mesa modernos para estas últimas noches del año? A pesar de la calidad de estos juegos, todavía no son del todo conocidos entre muchas familias. Apostar por estos juegos es una opción segura de cara a encontrar mejores alternativas a los clásicos juegos que se llevan jugando durante años.

Las propias editoriales son conscientes y por eso apuestan por juegos algo más temáticos que puedan resultar más interesantes a primera vista para el público general, por ejemplo, Virus Marvel o Tier List, en donde los jugadores tendrán que crear sus propias listas de preferencia.

Lo bueno de todas estas alternativas, es que se pueden jugar sin problema durante las noches de Navidad sin necesitar mucho espacio, no tener que aprender reglas complicadas o disfrutando de la copa de champagne posterior a la cena.

Ante estos casos, lo más recomendable es elegir una temática que pueda resultar interesante para todos los jugadores, por ejemplo, convertirse en arqueólogo en Tebas o en un monstruo que a mamporros trata de hacerse con el control de Tokio como en King of Tokyo: Origins.

Sea como fuere, todas estas alternativas son perfectas para disfrutar de algunas de las mejores noches del año que, con la compañía más agradable, se convierten en la mejor forma de dar paso al año nuevo.