Llega la Navidad y, con ella, la época de mayor venta de libros. Este año se han publicado en España más de 100000 títulos distintos y, aunque no se conozcan las cifras reales del sector de la autopublicación, cada vez son más los autores que optan por publicar un libro bajo esta fórmula.

A la hora de elegir la mejor editorial para publicar un libro, los escritores deben tener en cuenta muchos factores, y no solo el precio, pues a veces lo barato sale caro. Estos son varios aspectos a tener en cuenta:

Distribución

Es fundamental que una editorial de autoedición tenga una distribución real que vaya más allá de la venta bajo demanda que ofrecen todas las plataformas. Existen distribuidoras locales, regionales (Azeta, Arnoia) y nacionales, como Logista, que llega a más de 4400 librerías y es la que mueve a editoriales como Planeta o McGraw Hill. Editorial Círculo Rojo, dentro de la autoedición, tiene una cuerdo en exclusiva con Logista para que sus libros puedan estar, además de en esos puntos de venta físicos, en aeropuertos, Casa del Libro, FNAC y Corte Inglés. Y con un control total de las ventas a través de una plataforma donde no solo se cobra al momento, sino que se visualizan los lugares de distribución de los ejemplares. Con este sistema, y con la distribución propia que Círculo Rojo hace a través de más de 50 librerías, Amazon y su propia web, la editorial pionera en autoedición en España desde 2008 vende mensualmente más de 1000 ejemplares de sus autores. Maite Martín, responsable de distribución de Editorial Círculo Rojo, afirma que cada día llaman a la empresa varios escritores que han publicado con otros sellos y que no saben qué hacer con sus ejemplares puesto que no se fijaron si realmente esa editorial tenía distribución.

Garantía

Si buscas noticias en internet, verás que últimamente están cerrando empresas de autoedición, quedando sus autores desamparados. Por eso es esencial que elijas una editorial que tenga un bagaje real, unos números altos en los ISBNS del Ministerio de Cultura. ¿Cómo va a ser lo mismo publicar con una empresa que tiene 50000 ISBNs registrados, que con una que tiene 2500? A tener en cuenta también está la formación y la diversidad de los profesionales que vayan a trabajar en tu libro. Un maquetador no es igual que un corrector o que un comercial de distribución, debes asegurarte de que en cada uno de los pasos de tu libro hay alguien cualificado, y que la empresa está dirigida por alguien del sector y con los estudios correspondientes.

Opiniones de escritores

Otro aspecto a tener en cuenta es que te fijes en su catálogo. Es muy fácil saber si está bien cuidado, simplemente hay que buscar si tienen autores premiados, finalistas de premios importantes, gente reconocida en medios de comunicación y, sobre todo, que no pubilquen todo lo que llega. Tras hablar con Editorial Círculo Rojo, hemos corroborado que títulos que ellos rechazan acaban siendo publicados por otras empresas de autopublicación, haciendo con esto un daño irreparable al sector. Círculo Rojo cuenta con un equipo de 40 correctores y otros profesionales que, incluso, pueden hacer el prólogo o la sinopsis de tu obra.

Debes mirar también las opiniones que hay en internet, sabiendo separar las que se identifican con nombres y apellidos de las que pueden ser malas prácticas encubiertas (esconden su nombre real o el título de su libro). Sin ir más lejos, en Editorial Círculo Rojo encontramos a Fran López Castillo, que ha vendido más de 60000 ejemplares de sus libros publicados bajo el sello líder en autoedición a nivel europeo, y que puede decir a día de hoy que vive de la escritura. O Fran González Amorós, con cifras cercanas.

Prestigio y presencia

Editorial Círculo Rojo ha estado presente este 2024 en eventos como LIBER, donde dieron una conferencia; representación en las ferias del libro de Londres, Frankfurt y Guadalajara (México) para potenciar a sus autores; y sus escritores han firmado ejemplares en los stands propios que han colocado en las ferias del libro de Murcia, Almería, Málaga, Granada, Toledo y Barcelona (Sant Jordi), donde aglutinaron a 200 escritores en plena Rambla, marcando un hito en la autoedición. ¿Y qué decir de sus prestigiosos premios? El pasado octubre repartieron 25000 euros entre sus autores, teniendo todos los que han decidido editar un libro con Círculo Rojo una difusión impresionante tanto en televisión como en prensa de ámbito nacional. Círculo Rojo también fue pionera en organizar una gala de premios para sus escritores, llenando un auditorio de 1400 personas en la undécima edición.

Visibilidad y marketing

Ya por último, el escritor debe fijarse en el ramillete de servicios promocionales que una editorial de autoedición puede ofrecer. Sin duda alguna, Círculo Rojo vuelve a ser líder en este aspecto ya que está a la vanguardia de las necesidades de los autores. Entrevistas en vídeo, reseñas en vídeo, entrevistas en Instagram y Youtube, organización de presentaciones con acuerdos con cafeterías, bibliotecas, librerías y establecimientos, marketing en redes sociales y, especialmente, la garantía de calidad que llevan ofreciendo 17 años, lo que hace que las librerías los recomienden.

Un libro es un sueño, y debes dejarlo en las manos adecuadas.