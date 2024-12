Automatización y recobro digital, cómo ALTH Loan transforma la gestión de deudas

El sector del recobro de deudas está experimentando una transformación significativa con la digitalización de procesos, permitiendo una gestión más ágil y efectiva en todas las etapas del ciclo de recobro. Según un estudio de McKinsey & Co, las estrategias digitales no solo aumentan la eficiencia operativa, sino que también mejoran la experiencia del cliente y los resultados financieros de las empresas.

En relación con esto, ALTH Loan, con más de 25 años de experiencia en el sector, ha implementado herramientas avanzadas de recobro, logrando excelentes ratios de recuperación tanto en el recobro amistoso como el recobro judicial.

La digitalización en el recobro amistoso, un cambio de paradigma El recobro amistoso, como etapa inicial en la recuperación de deudas, se ha beneficiado enormemente de la automatización y la tecnología. Este enfoque permite a las empresas gestionar un mayor volumen de casos sin comprometer la calidad del servicio, al tiempo que optimiza la comunicación con los deudores. La digitalización no solo agiliza los tiempos de respuesta, sino que también facilita un trato más personalizado mediante el análisis de datos y la segmentación de perfiles.

ALTH Loan ha integrado soluciones digitales que automatizan tareas repetitivas, como el envío de recordatorios de pago y la gestión de calendarios de contacto. Estas herramientas reducen significativamente los costos operativos y aumentan las probabilidades de éxito en esta etapa clave, donde un enfoque profesional y respetuoso puede resolver gran parte de los impagos sin necesidad de acciones legales.

Beneficios de un sistema automatizado y digital La incorporación de sistemas digitales en la recuperación de deudas no solo mejora los índices de recobro, sino que también asegura un mayor cumplimiento normativo y una transparencia total en los procesos. ALTH Loan emplea plataformas tecnológicas que permiten a sus clientes realizar un seguimiento en tiempo real de sus préstamos y sus pagos, asegurando así una gestión clara y eficaz.

Además, estas tecnologías se integran con métodos de contacto multicanal, como correos electrónicos, SMS y WhatsApp, que facilitan la comunicación y eliminan fricciones en el proceso de pago. Este enfoque ha demostrado ser particularmente efectivo en la gestión de grandes carteras de deuda, donde la velocidad y la precisión son esenciales para el éxito.

La digitalización ha revolucionado el recobro de deudas, posicionándose como un pilar fundamental para mejorar los resultados en un sector en constante evolución. ALTH Loan sigue apostando por la digitalización del recobro, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas que le permitan continuar obteniendo resultados sobresalientes.