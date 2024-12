¿Cómo mejorar el posicionamiento web SEO en Wordpress (sin complicarse la vida)?

Mejorar el SEO de una página web puede sonar como una tarea solo para expertos en página web, pero no tiene por qué ser así. Con WordPress, hay formas simples y prácticas de optimizar una página web y empezar a aparecer en los buscadores de Internet como Google.

Con la ayuda de Javier Mir, consultor SEO del estudio Xplora y con más de 20 años de experiencia en el sector, se presentan 10 estrategias que no requieren ser un gurú tecnológico, pero que harán que Google mire con buenos ojos.

Instalar un Plugin de SEO

Lo primero que cualquier página web WordPress necesita es un plugin de SEO. Las opciones más populares son Yoast SEO y Rank Math.

Estas herramientas son como un entrenador personal que dicen qué hacer: "Mejora este título", "Añade una palabra clave aquí" o "Oye, esta página no tiene descripción". Fácil, directo y sin complicaciones.

Escoger un tema ligero y rápido

Un diseño de la página web bonito, pero que carga lento es como tener un coche de lujo con una rueda pinchada. No sirve para lo que se necesita.

La velocidad importa, y mucho. Google prefiere páginas web con un diseño muy sencillo y que cargan rápido en lugar de diseños elaborados, pero que cargan lentos, así que elige temas ligeros como Astra o GeneratePress, por ejemplo.

Asegurarse también que el diseño de la página web se vea bien en teléfonos móviles y sea fácil de navegar desde este tipo de dispositivos.

Optimizar la velocidad de carga

Aquí es donde se afina el motor de la web para enamorar a los buscadores web y que suban posiciones en sus listas de resultados. Algunos pasos básicos para mejorar la velocidad incluyen:

Comprimir imágenes con herramientas como Smush o TinyPNG.

Usar un plugin de caché como WP Rocket o W3 Total Cache.

Elegir un buen proveedor de hosting que garantice un servidor web rápido.

Una página web lenta no solo afecta el posicionamiento de esta en los buscadores web, sino que también puede hacer que los usuarios abandonen la página antes de interactuar con ella.

Crear contenido útil y original

El contenido es el rey del posicionamiento web y Google ama las páginas web que resuelven problemas a sus lectores, poniéndolas en los primeros lugares de sus resultados de búsqueda.

Por lo tanto, hay que escribir artículos, guías o listas que los lectores realmente quieran leer para resolver sus problemas o dudas. Por ejemplo, en lugar de solo vender zapatos, ¿por qué no escribir un artículo sobre "Cómo elegir los zapatos perfectos para cada ocasión"? Eso atrae visitas y posiciona a una página web como referente del sector.

Usar palabras clave con naturalidad

El uso de las palabras clave (aquellas con las que se quiere aparecer en los buscadores web como Google) a la hora de redactar los contenidos de la página web son esenciales, pero hay que usarlas con cabeza.

Google es “listo”, y si se llama un texto con "zapatos baratos" cada dos palabras, penalizará la página web y la eliminará de sus listas de resultados. Lo mejor es investigar palabras clave con herramientas como Google Keyword Planner y usarlas de forma natural a la hora de redactar los contenidos de la página web.

Aprovechar los enlaces internos

Conectar las páginas de un sitio web entre ellas no solo ayuda a los usuarios a navegar y encontrar aquello que buscan, sino que también le dice a Google qué tan bien estructurado está el contenido del sitio web.

Por ejemplo, un artículo sobre "Cuidados para plantas de interior" podría enlazar a otro sobre "Las mejores macetas para interiores". Todo queda en casa. Además, esta práctica ayuda a distribuir mejor la autoridad de las páginas dentro del sitio web, un factor también clave en el posicionamiento web SEO.

Crear un sitemap XML

Un sitemap XML es como un mapa del tesoro para Google. Indica dónde está cada página de un sitio web para que los buscadores las encuentren más rápido.

Herramientas gratuitas como Yoast SEO crean este archivo automáticamente, y solo se necesita subirlo a Google Search Console. Es más fácil de lo que parece.

Mejorar la experiencia móvil

Más de la mitad del tráfico en internet viene de dispositivos móviles. Si un sitio web no se ve bien en un teléfono, está perdiendo del 40 al 60% las visitas, lo que es un auténtico desastre para casi cualquier negocio.

Es importante asegurarse de que las imágenes, los botones y los textos sean legibles y se ajusten a la pantalla de un teléfono móvil. Además, Google también toma esto en cuenta para decidir la posición de una página web en sus listas de resultados.

Actualizar el contenido web regularmente

Google ama los sitios activos. Si una página web tiene publicados artículos antiguos, sería importante revisarlos y actualizarlos cada cierto tiempo, además de publicar contenido nuevo de vez en cuando.

Un blog, por ejemplo, es una excelente forma de mantener un sitio web fresco, lograr un buen posicionamiento web y atraer visitas.

Configurar Google Analytics y Search Console

Para saber qué funciona y qué no, es necesario disponer de todos los datos posibles.

Con Google Analytics se puede ver cuántos visitantes tiene una página web, de dónde vienen y qué hacen en ella.

Google Search Console, por otro lado, ayuda a entender cómo ve Google el sitio web y si hay errores que se deban corregir.

¿Listo para llevar el SEO de la página web al siguiente nivel? Estas 10 estrategias son un gran punto de partida para mejorar el SEO de un sitio web en WordPress poco a poco. Sin embargo, quienes buscan resultados más rápidos y significativos pueden beneficiarse de contar con un servicio de posicionamiento web SEO de expertos en WordPress.

En Xplora, Javier Mir y su equipo de expertos llevan más de 20 años ofreciendo servicios profesionales para optimizar todo tipo de páginas web y lograr que aparezcan en los primeros lugares de los buscadores web, como Google, superando a la competencia y aumentando las ventas.

Quien quiera llevar el SEO de su página web al siguiente nivel y alcanzar resultados reales, ¡El éxito online está a un clic de distancia!