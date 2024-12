Migración a SAP SuccessFactors; gestión del momento y del talento

Recientemente, Digital Biz Magazine organizó un interesante evento en colaboración con NTT DATA y SAP: Gestión del momento, gestión del talento. Se centró en un tema crucial para el futuro de los recursos humanos: la migración a SAP SuccessFactors. Con un horizonte de obsolescencia tecnológica marcado para 2027, la jornada reunió a más de 50 profesionales de diversas empresas para abordar cómo la transformación digital está revolucionando la gestión del talento y la nómina.

Expertos como Pablo Zendrera, Business Development Director de SAP SuccessFactors, subrayaron la urgencia de esta migración. A pesar de que el 70% las organizaciones todavía opera con sistemas heredados, el tiempo apremia. Zendrera argumentó que las soluciones on-premise, aunque efectivas en su momento, ya no cumplen con las demandas actuales del mercado. La necesidad de innovación rápida y la integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, convierte a SAP SuccessFactors en una opción imprescindible para las empresas modernas.

Vanessa Solana, Head of ES HXM en NTT DATA, resaltó que el momento de migrar es ahora. Con las prioridades estratégicas para 2024 centrándose en la digitalización y la gestión del talento, las empresas necesitan actuar rápidamente para no quedar atrás. El evento también puso de relieve cómo la asociación con expertos en el campo permite que la transición a un entorno digital sea menos traumática y más eficiente, un mensaje que resonó en las presentaciones de casos de éxito de empresas ya en el viaje de migración.

Los participantes, como MASORANGE y Gestamp, compartieron sus experiencias, destacando no solo los desafíos, sino también las mejoras significativas que han experimentado al consolidar sus sistemas de recursos humanos en un único entorno. En particular, MASORANGE subrayó la importancia de la gestión del cambio, mientras que Gestamp, enfrentando la complejidad de operar en múltiples países, se encuentra en plena transición hacia SuccessFactors, con un enfoque ambicioso que promete transformar su gestión de personal.

En conclusión, el evento no solo evidenció la necesidad apremiante de migrar hacia SAP SuccessFactors, sino que también demostró que con la orientación adecuada y herramientas como el acelerador Allabory de NTT DATA, este proceso puede ser ágil y efectivo. La jornada dejó claro que el futuro de la gestión de recursos humanos no solo está en la digitalización, sino en la capacidad de adaptarse a un entorno en constante evolución. ¡No hay que perderse los detalles completos de esta jornada reveladora y descubrir cómo una empresa puede beneficiarse de esta transformación!