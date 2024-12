Ideas para reducir la factura de calefacción

Hay muchas formas de calentar las viviendas en invierno, estufas, radiadores eléctricos, aerotermia, chimeneas, calderas con radiadores de agua, suelo radiante, etc.

Un servicio ideal de calefacción calienta la vivienda a 22 °C cuando en el exterior hay 0 °C, el aire de la vivienda tiene que ser limpio y el calor repartirse uniformemente.

Cuando el calor es inferior a 22 °C, hay gases u olores desagradables, falta de oxígeno y el calor no es uniforme por toda la casa, no se hablará de calefacción, ni de ahorro sino de falta de confort.

Millones de personas, creen que la electricidad es cara y por ello no la utilizan para la calefacción de sus casas, sin embargo, la electricidad es la energía más barata por la existencia de las energías renovables, para dar servicio de calefacción, si se utilizan equipos con alta tecnología.

Se plantean tres opciones eléctricas para calentar la casa: la caldera eléctrica que calienta el agua que circula por los radiadores; estufas eléctricas y la aerotermia-bomba de calor.

La aerotermia-bomba de calor no supera los 50 °C de temperatura por lo que no se puede instalar con radiadores de agua, y tiene además otro hándicap: su rendimiento es inestable dependiendo de la temperatura del aire exterior, en los equipos aire-agua y aire-aire, y es aconsejable su instalación en zonas donde la temperatura exterior no baje de 15 °C.

Los radiadores eléctricos presentan un problema de contaminación electromagnética y en muchos casos queman el oxígeno del aire, y cuando falta oxígeno las personas tienen frío aún con 25 °C.

Las calderas eléctricas que funcionan con radiadores de agua, hay que calcularlas apropiadamente para que tengan la potencia mínima necesaria para calentar cuando en el exterior hace 0 °C asegurando un consumo bajo

Hacer el propio cálculo de gasto en calefacción Ejemplo: una vivienda de 110 m² con techos de 2,6 m, temperatura mínima exterior 0 °C, temperatura ambiente interior 22 °C, precio del kwh 0,12 € y programa diario de calefacción de 14 a las 24 h en un periodo de calefacción como noviembre-abril con 3 meses fríos y 3 templados.

Para el caso anterior, se necesita una potencia de equipo de 4,5KW,con equipos eléctricos de alta tecnología que alimetan los radiadores de agua o suelo radiante.

Multiplicado por 10 horas diarias, el consumo diario será de 45 Kwh en los días más fríos.

Los 4,5KW se consumen cuando la temperatura exterior baja a 0 °C por lo que se pone un coeficiente de corrección de 0,7. 45 kwh x 0,7 = 31,5 Kwh por día. Existen 90 días fríos, 31.5x90=2835 kwh. Los 3 meses templados se consume el 1417 Kwh.

El consumo en 6 meses 2835+1417=4252 kwh x 0,12 = 510,3 € por 6 meses de invierno y 10 horas diarias de calefacción a 22 °C.

Para calcular el consumo en una vivienda, tomar en consideración un dato publicado en un artículo anterior, para -5 °C en el exterior, se deben instalar 45 W/m², para -3 °C 40 W, para 0 °C 35 W, para +5 °C 30 W. Multiplicar los m2 de la vivienda, determina las horas que tienes de calefacción pon el coeficiente 0,7 y tendrás los khw que consumes cada día, multiplica por 90 días fríos y 90 Días templados (en este caso el 50% los días fríos) se tendrá el consumo anual, mira en tu factura el precio al que se está pagando el kwh.

Se sabrá con precisión cuál será el gasto anual al instalar un equipo eléctrico de alta eficiencia, con radiadores de aguao suelo radiante. Con este planteamiento el consumo será el 50% más bajo que con otros sistemas de calefacción.

Más información en ete.es