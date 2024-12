La magia de la Navidad llega al Gran Plaza 2

La Navidad aterriza, desde el día 5 de diciembre, en el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, convirtiéndose en el lugar perfecto para disfrutar de la temporada más festiva en familia.

Este año, el centro comercial sorprenderá con una serie de eventos y actividades para todos los públicos, que incluyen la exposición de un Belén tradicional, la llegada de Papá Noël y los Reyes Magos, así como una ludoteca con talleres navideños para los más pequeños.

Exposición del Belén: tradición, ilusión y familia Si hay una exposición que es ya habitual en Gran Plaza 2 es su Belén tradicional, que estará disponible en un local de la planta baja, desde el día 5 de diciembre y hasta el 5 de enero. Cuidadosamente diseñado, combina elementos tradicionales y detalles que evocan el espíritu familiar de estas fechas, acercando al público a realizar un recorrido visual por la historia de la Navidad y a revivir la ilusión de una de las tradiciones más queridas en el país.

El pasacalle que abrirá la temporada El 5 de diciembre, a partir de las 17:30 h, los pasillos de Gran Plaza 2 recibirán a Papá Noël en un espectacular pasacalle que llenará de alegría y magia navideña su recorrido y que promete ser uno de los momentos más especiales de este arranque festivo.

A partir de esa fecha, Santa estará disponible en un amplio horario para recibir las cartas de los más pequeños en persona y escuchar sus deseos. Los pequeños podrán, también, sacarse fotos con él y compartir momentos inolvidables.

Y después de repartir su magia, el 26 de diciembre, llegará su relevo. Desde ese día, serán los Reyes Magos quienes llegarán a Gran Plaza 2 acompañados de su séquito de pajes.

Estos ilustres visitantes se quedarán en el centro comercial hasta el día de Reyes para recibir las cartas de los niños y llenarles de esperanza e ilusión para el próximo año. Con un horario amplio, estarán disponibles para todos aquellos que deseen acercarse y entregar su carta en persona.

Ludoteca navideña: talleres y actividades para los más pequeños Para completar la experiencia navideña, Gran Plaza 2 contará con su especial ludoteca, Welcome to the Jungle, dedicada a divertir a los más pequeños y, con talleres específicos para realizar actividades especialmente pensadas para ellos. Que encontrarán ubicada en la nueva zona de restauración, frente a los cines.

Según el calendario de actividades, los más pequeños podrán disfrutar de talleres en los que crearán sus propios adornos navideños, calendarios de adviento, cotillones para celebrar el nuevo año, centros de mesa y hasta marionetas navideñas.

A esta ludoteca se suma también un plan en familia: la pista de patinaje ecológica que se situará en el exterior, en los Jardines de Gran Plaza 2.

Mercadillo navideño Finalmente, como no podía ser de otra manera, el centro comercial contará con un mercadillo en el que los productos artesanales serán inspiración para encontrar los regalos perfectos para estas fiestas como complemento de la amplia oferta de las tiendas del Gran Plaza 2

Además, ahí no acaban las sorpresas. Entrando en la web de Gran Plaza 2 se podrá participar en el sorteo de dos tarjetas regalo de 150€ para poder gastar en las tiendas del centro.

Para más información consultar centrocomercialgranplaza2.com o visitarlos en persona en C.C. Gran Plaza 2, M-50 Salidas 79 y 83, Majadahonda. Líneas de autobús directas: 652 y 620.