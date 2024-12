Jellyfish lanza su exclusiva plataforma Share of Model™

Jellyfish, de Brandtech Group, ha presentado su exclusiva plataforma Share of Model™, una solución pionera que permite a las empresas analizar cómo los distintos modelos de gran lenguaje de gran tamaño (LLM) perciben sus marcas, productos y servicios. La nueva plataforma puede identificar si las marcas están optimizando su presencia digital lo suficiente como para obtener las codiciadas recomendaciones de los modelos Gen AI, como ChatGPT, Gemini de Google y Llama de Meta, cuando los usuarios recurren a ellos en busca de orientación.

Esta solución permite a los responsables de marketing de las marcas, por primera vez, cerrar el círculo desde la investigación LLM a una estrategia de marketing digital. En las pruebas beta, la plataforma Share of Model™ ayudó a las marcas a ampliar su estrategia de keywords o palabras clave, aportando información sobre los textos e imágenes del sitio web que han sido adaptados para captar la atención de cada modelo. Además, también se ha adaptado hacia el análisis de la competencia, para poder entender cómo perciben los modelos de IA a los competidores, y así encontrar lagunas en su estrategia y aprovecharlas como oportunidades propias.

"Cada mes, más de mil millones de personas de más de 100 países se interesan por las perspectivas de la IA de Google", afirma Jack Smyth, Chief Solutions Officer de IA, Planificación e Insights de Jellyfish. "Esto marca un momento transformador en la influencia y el alcance de Gen AI. Los LLM ya no son solo herramientas; son una parte crítica del proceso de compra de los clientes, y una con derechos propios”. La plataforma Share of Model™ permite a las marcas entender cómo perciben los LLM su categoría, sus competidores y su contenido.

Catherine Lautier, Global Head of Media & Integrated Brand Communication de Danone, ha declarado: "Los LLM influyen cada vez más en el comportamiento de los clientes, y la herramienta Share of Model nos permitió medir y comparar la percepción que cada LLM tiene".

Y, en un evento reciente entre Google y The Brandtech Group, la ponente Gokcen Karaca, Head of Digital and Design de Chivas Brothers, propiedad de Pernod-Ricard, que formó parte del programa beta de la herramienta Share of Model™, comentó: "El mayor reto para las marcas es navegar por el abrumador número de opciones a las que se enfrentan los consumidores cuando compran por internet. Ya sea a través de e-retailers, Google Shopping, o incluso acudiendo a LLMs para preguntar, '¿Qué marca se adapta a mi perfil de preferencias?', los consumidores buscan claridad en un mar de opciones. Como marcas, debemos asegurarnos de que nuestros productos estén representados en esas respuestas que impulsa la lA, que son cada vez más relevantes. Trabajar con Jellyfish nos permite abordar ampliamente este frente para trabajar en influir en las respuestas que reciben nuestros consumidores. Es un viaje apasionante para hacerlo juntos".

Los resultados de un nuevo estudio de YouGov confirman aún más la necesidad urgente de que las marcas entiendan cómo la gente utiliza las herramientas de IA, así como su impacto e influencia en los comportamientos de compra. Una encuesta realizada a 1.000 consumidores estadounidenses de entre 18 y 65 años ha resaltado cómo de importante son las herramientas de IA generativa como ChatGPT.

El estudio muestra que dos tercios (66%) de los jóvenes de 18 a 24 años, pertenecientes a la generación Z, confirman que piden recomendaciones de marcas, productos y servicios a modelos de IA. Más de la mitad (51%) de los jóvenes de 25 a 34 años usan de forma similar los LLM, mientras que este uso desciende al 42% en el grupo de 35 a 44 años y al 31% en el de 45 a 54 años.

A medida que los usuarios confían en estas herramientas, aumentan también sus expectativas respecto a las recomendaciones. La mitad (50%) de los jóvenes de 18 a 24 años esperan que las herramientas de IA les guíen hacia las mejores marcas, productos o servicios para ellos, con un ligero descenso al 47% entre los jóvenes de 25 a 34 años, al 35% entre los de 35 a 44 años, y un nuevo descenso para los mayores de 44 años.

Rebecca Sykes, Partner y Head of Emerging Tech en Brandtech Group, comenta: "Básicamente, de este modo, estamos aplicando ingeniería inversa al enfoque de marketing, captando señales de una "audiencia" totalmente nueva, que ha visto todo lo que has hecho como anunciante, y te muestra dónde están las lagunas de tu mensaje. Es una de las formas en las que creemos que el marketing se va a ver alterado totalmente: deberemos generar contenido cuando la señal sea débil para asegurar un beneficio/valor de marca/dato crucial".

El lanzamiento de Share of Model™ Platform de Jellyfish es solo un ejemplo del compromiso continuo de Brandtech en proporcionar herramientas de IA generativa avanzadas a los anunciantes, para así el rendimiento de sus estrategias de marketing. El grupo incluye Pencil, la única herramienta de marketing de IA generativa con más de 1 millón impactos usando IA, y que está impulsada por $1BN en gasto en medios a través de 5000 marcas, lo que le permite usar esta información para predecir el rendimiento futuro de las piezas, además de generarlas directamente usando IA. Además, The Brandtech Group estableció el primer programa para creadores de IA generativa, y recientemente publicó un innovador paquete de uso responsable de IA generativa, que incluye un plan para crear una política de IA generativa responsable y una tecnología propia que aborda el sesgo en los modelos de fundamentos llamado "Bias Breaker".