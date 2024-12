‘Los guardianes del amor’, una novela inspiradora cuyo protagonista es el amor.

CÍRCULO ROJO.- ‘Los guardianes del amor’ de Adelaida Monguillot destaca por su dulzura y profundidad, los valores de sus personajes, la manera original y didáctica de explicar ciertas características y particularidades del amor y también por las ilustraciones que complementan y acompañan al texto.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “lo que lleve dentro”, ya que cada persona que lea esta obra lo hará desde su situación y experiencia del amor. “Mi deseo es que esta historia sea una herramienta más de inspiración y reflexión. Todos somos un producto del amor, sea como sea y vengamos de donde vengamos, y por eso al leer este libro espero que cada persona encuentre (gracias a su estilo didáctico y facilidad de lectura) lo que necesite para poder recordar y reflexionar sobre su experiencia del amor, ya sea pasada, presente o sus deseos futuros”.

SINOPSIS

«En este pequeño libro mágico encontramos al ser humano en su mejor versión: aquella en la que se entrega al amor entendido no tanto como sentimiento sino como empeño en conectarse y descubrirse en la mirada del otro. Habla del amor no como algo azaroso sino como un enorme telar construido por una infinidad de hilos invisibles unidos a nuestra voluntad.

Pienso que Los guardianes del amor es un libro mágico porque cualquiera puede verse a sí mismo aquí dentro, encontrarse en el espejo como Narciso pero, a diferencia de éste, también hallar el reflejo de los otros: los que amamos, los que dejamos y nos dejaron de amar, los que hicieron posible esos encuentros milagrosos que a veces confundimos con casualidad.

Pienso también que este libro es pequeño porque cabe en la punta de una flecha. Una flecha que puede llegar directo al corazón, pero eso, claro, si ponemos en ello empeño». Flora Márquez, ilustradora de Córdoba, Argentina.

AUTORES

Adelaida Monguillot nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde su adolescencia tomó clases de guitarra clásica con los maestros Carlos Valdez, Francisco Pancho Barroso y Pablo De Giusto. Estudió licenciatura en Composición Musical en la Universidad Nacional de Córdoba y desde el año 2011, en Londres, forma parte del trío musical 3 argentinas (La Estrella, 2013). En 2015 comenzó su colaboración con La Tundra Revista también en la ciudad de Londres. Editó los cortometrajes The Hope (2017) y The End (2020), dirigidos por la cineasta norteamericana Susan Steinberg. En 2017 creó la productora audiovisual Ande Films junto a la psiquiatra y psicoterapeuta psicodinámica Ana Rivadulla Crespo. Su cortometraje Arte en movimiento, sobre la vida y obra de la artista malagueña Esperanza Gómez Carrera, obtuvo en el año 2021 el premio Biznaga de Plata Mujeres en Escena Producción Málaga en el 24º Festival de Cine de Málaga. Los guardianes del amor es su primera novela publicada.

Pablo Rodolfo Monguillot es argentino y cordobés. Su esencia naturalista lo llevó a profundizar en las ciencias y las artes. La crianza en el campo y su paso por la Facultad de Agronomía constituyen la base de su desarrollo profesional como productor agropecuario y docente ambiental. Proveniente de una familia de artistas, recurre al dibujo en bitácoras como registro de su vida cotidiana. En el grabado encontró la manera de simplificar simbólicamente ideas y momentos de su contexto y realidad.