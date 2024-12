Los J70 vuelven a Barcelona por todo lo alto

La temporada invernal de regatas de los monotipos J70 está en pleno apogeo y el próximo fin de semana se cerrará el año con la continuación de las International Barcelona Winter Series con una excelentísima participación, en la que se han inscrito 28 equipos provenientes de un total de 12 naciones europeas: Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Portugal, Ucrania, Países Bajos, Hungría, Austria, Dinamarca, Reunido Unido y, por supuesto, España.

Las regatas se disputarán desde el viernes 13 de diciembre hasta el domingo 15 con un máximo de cuatro pruebas diarias y un total de 11 mangas el fin de semana. La organización del campeonato corre a cuenta del Real Club Náutico de Barcelona y volverá a ser Pere Sarquella el máximo responsable del comité de regatas, que ya en la primera serie consiguió realizar 6 mangas a pesar de tener una condiciones de viento muy complicadas. Estas Winter Series de J70 comenzaron el pasado mes de noviembre y se seguirán disputando mensualmente hasta abril, que coincidirá con el primer evento de las Barcelona Spring Series. El mes pasado, el triunfo se lo llevó Tenaz de Pablo Garriga, seguido en segunda posición del HangTen - Hnos Berga del joven Mon Cañellas, mientras que el último cajón del podio lo ocupó el danés Lady in Red de Sten Mohr. La competición continúa y aunque en cada evento mensual haya una clasificación independiente, al final de las cinco series se contará con una clasificación global de todas las pruebas disputadas.

Hay que señalar el altísimo nivel con el que se cuenta en esta competición, en la que están regateando importantes nombres de la vela nacional e internacional, con triunfos en campeonatos de mundo, y participaciones en Juegos Olímpicos, Copa América y Volvo Ocean Race. Entre estos regatistas se podrá ver en Barcelona al vueltamundista Roberto “Chuny” Bermúdez de Castro en el Correa-Kessler, al 7 veces campeón del mundo Rayco Tabares a bordo del Tenaz, al medallista olímpico Joan Cardona a la caña del Yupi, los olímpicos hermanos Martínez Doreste que navegan en tres barcos diferentes Gustavo con el sueco Garm, Jorge en el HangTen y Luis en el HSN, el danés Sten Mohr -patrón del Lady in Red- que navegó la Copa América 2027 en el sueco Victory Challenge junto a la canaria Alicia Ageno que también es tripulante del HSN Sailing Team, la olímpica holandesa Annemieke Bess trimmer del NED-1396 o el navegante oceánico Pablo Santurde, regatista habitual en el Noticia.

Además de estos nombres, la regata cuenta con barcos habituales de la flota nacional del Mediterráneo que suelen hacer un buen papel como son Bodega Can Marlés, Noticia, HSN, Cobra - Ratsey & Lapthorn, Nautia, Gunter, los ingleses del Seriousfun o los alemanes del Diva.