El futuro del secado en frío se llama ET ECO-TÚNEL®

El arte de conservar frutas ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de métodos tradicionales a soluciones tecnológicas de vanguardia que combinan sostenibilidad y eficiencia. Pretecval, empresa dedicada al desarrollo de sistemas innovadores, ha transformado este proceso mediante el secado en frío con su patentado ET ECO-TÚNEL®.

Este método permite prolongar la vida útil de los productos sin comprometer su calidad nutricional ni organoléptica, eliminando la dependencia de combustibles fósiles como el gas y el gasóleo y reduciendo notablemente el impacto ambiental. Su implementación aporta ventajas económicas y productivas que lo convierten en una opción ideal para las industrias alimentarias de regiones clave como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, donde la excelencia en el tratamiento de frutas es una prioridad.

El ET ECO-TÚNEL®, tecnología avanzada para el secado y presecado El ET ECO-TÚNEL® es un sistema patentado diseñado para el secado y presecado de frutas mediante condensación de agua, revolucionando los métodos tradicionales. A diferencia de las técnicas que emplean calor, este sistema utiliza temperaturas bajas, preservando mejor los nutrientes y sabores de los productos. El proceso se basa en la circulación constante de aire frío y seco, eliminando la humedad sin someter a las frutas a estrés térmico.

El funcionamiento del ET ECO-TÚNEL® sigue un esquema preciso en varias etapas. En primer lugar, las frutas son seleccionadas, lavadas y cortadas en tamaños uniformes para asegurar un secado homogéneo. Posteriormente, se colocan en bandejas específicas dentro del túnel, diseñado para optimizar la circulación del aire y garantizar un secado uniforme en toda la producción.

Esta metodología mejora la calidad final del producto al minimizar la rotura de la película de cera y evitar la sudoración generada por cambios de temperatura, prolongando así la vida útil de las frutas.

Versatilidad y eficiencia en sistemas dinámicos y estáticos El ET ECO-TÚNEL® ofrece configuraciones adaptables, tanto estáticas como dinámicas, permitiendo ajustarse a diferentes volúmenes de producción y a las características específicas de las frutas tratadas. Esta flexibilidad lo hace ideal para procesos industriales de cualquier escala, integrándose fácilmente en líneas existentes gracias a su compatibilidad con ruladas de túneles tradicionales.

Además, elimina las emisiones de CO₂ asociadas al uso de combustibles fósiles, contribuyendo a una producción más sostenible. El diseño del sistema prioriza el máximo aprovechamiento energético, adaptándose automáticamente a las necesidades de cada producción. Su eficiencia se traduce en menores costes operativos, lo que supone un beneficio tanto económico como medioambiental para las industrias alimentarias.

En regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, el ET ECO-TÚNEL® se perfila como una herramienta clave para optimizar la calidad y sostenibilidad de los procesos de secado. Esta tecnología no solo mejora los estándares actuales de secado en frío, sino que también impulsa un modelo industrial sostenible y rentable, alineado con las necesidades del sector alimentario moderno.