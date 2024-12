Josu M. Torres Zamora publica ‘Mertxe Oribe. La dama de la camándula. Volumen I y II’.

CÍRCULO ROJO.- ‘Mertxe Oribe. La dama de la camándula. Volumen II’ no se entiende sin ‘Mertxe Orive. La dama camándula. Volumen I’, se trata de dos publicaciones conjuntas que se dividen en dos volúmenes y como bien dice Josu M. Torres, su autor, ambas deben su publicación a dos mujeres muy importantes para él. Mertxe Olave y Mari Antonia Peral.

“A una se lo debía y a la otra también por formar parte de la historia del avión que cayó en Vitoria y le dejó sin padre siendo una niña. Este hecho quedó callado y un poco en el olvido y quería darle luz de una forma bonita. Esto unido a que escribir me encanta, y mi cabeza es como ese desván donde se amontona todo, dejé que se mecieran las ideas solas”, explica él mismo.

Tanto, el primer volumen como este último, destacan por su argumento. Se trata de dos historias paralelas narradas en pasado y presente, bien entrelazadas, con temas que aún hoy en día cuesta digerir. “Están contados sucesos de Vitoria que la gente no sabe que sucedieron y los he metido como parte de las vivencias de la protagonista, no como si fueran noticias de un periódico. Los personajes tienen peso cada uno por sí solos”, añade.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “diferentes generaciones en una misma familia marcadas por una guerra y que tratan de sobrevivir con sus mochilas como pueden arrastrando sus miserias. No dudan en utilizar artimañas, violencia, secretos y mentiras para que algunos personajes se conviertan en supervivientes sin escrúpulos mientras son capaces de sacar lo mejor del ser humano”.

“Las dos partes se entremezclan entre sí para llenar páginas de pasión y odio, desgranado en varias tramas que no va a dejar impasible a quien se atreva a conocer a cada uno de los miembros de esta saga, adentrándose en varios capítulos llenos de provocadoras pasiones entre los protagonistas”, comenta Jesús.

SINOPSIS

Tres generaciones de una misma familia hacen frente al devenir de sus vidas marcadas por una guerra y todas las miserias que arrastran; secretos, mentiras, violencia de todo tipo que convierten a algunos de sus miembros en supervivientes sin escrúpulos mientras son capaces de sacar de sí mismos lo mejor del ser humano.

Todo ello se entremezcla desgranándose en varias tramas que se alimentan entre sí para llenar páginas de pasiones de todo tipo.

Esto convierte a cada uno de los protagonistas en provocadores de simpatía y comprensión o por el contrario de rechazo o de repugnancia. No deja impasible a quien se adentra a conocer a cada uno de los miembros de esta saga.

AUTOR

En un lugar de Vitoria-Gasteiz, de cuyo nombre sí quiero acordarme, en Abetxuko, no ha mucho tiempo nació un novel escritor con fina pluma y literatura sencilla. Una olla de mezcla vasca y castellana (Astudillo) que periódicamente escribía a escondidas sus miedos y quebrantos. Frisaba la edad de nuestro hidalgo escribiendo en textos encubiertos sus acontecimientos y batallas en silencio con personajes totalmente extraordinarios. Decidido a mostrar sus protagonistas, esperando crear la curiosidad del público y deseando que gusten las historias que os ha ido relatando.